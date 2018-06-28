Ölüm haberi sonrası Acun'dan flaş karar!

Survivor çalışanı Alper Baycın'ın, Dominik'te gasp çetesi tarafından öldürülmesinin ardından Acun Ilıcalı, KKTC'de bu akşam gerçekleştirilecek çeyrek final canlı yayını iptal etti.

Acun Ilıcalı'nın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Acı haberi, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu. Acun Ilıcalı, bu akşam yapılacak olan programın ertelendiğini duyurdu ve Baycın'ın ailesine başlığı diledi.

SOKAKTA SALDIRIYA UĞRADI

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevli Alper Baycın (24) sokakta yürürken, çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Baycın'ın ölümü Survivor ekibinde büyük üzüntü yaratırken, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı üzüntüyü dile getirip ailesine başsağlığı diledi.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV8'de yayınlanan Survivor ekibinde görevli Alper Baycın, iddiaya göre bugün Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra sokak ortasında 2 kişinin saldırısına uğradı. Alper Baycın, çantasını gasp etmeye çalışan iki saldırgana direnince arbede yaşandı.

Yaşanan boğuşma sırasında saldırganlardan biri Baycın'ı kalbinden bıçakladı. Baycın, aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan saldırganlar ise polis tarafından yakalandı. Nişanlı olduğu öğrenilen Baycın'ın, Ilıcalı'nın en yakın ekibinden olduğu belirtildi.

"BU ACININ TARİFİ YOK"

Acun Ilıcalı, Baycın'ın öldürülmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olaydan büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Ilıcalı, "Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim" dedi.

ACUN'DAN SURVIVOR'DA AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı, Dominik'te hayatını kaybeden Alper Baycın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Survivor'ın akşam programının yapılmayacağını duyuran Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;

"Arkadaşımız bir saldırıya uğradı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hepimizin ömrünün bir gün sona ereceğini düşünen biriyim ama böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince insan söyleyecek söz bulamıyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, buradan ailesine ve sevenlerine başsalığı diliyorum. Böyle bir durumun ardından yayın yapmamız pek mümkün görünmüyor. Bu durum için herkesin affına sığınıyoruz. Alper kardeşim huzur içinde yat."

KKTC'DE ÇEYREK FİNAL CANLI YAYINI İPTAL EDİLDİ

Olay nedeniyle KKTC'de bu akşam gerçekleştirilecek çeyrek final canlı yayını iptal edildi. Bu arada Survivor yarışma programı süresince ilk kez böyle bir üzücü olayın yaşandığı belirtildi.