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Öldü denilen Gönül'ün akıbeti belli oldu

Öldü denilen Gönül'ün akıbeti belli oldu

Öldü denilen Gönül'ün akıbeti belli oldu

Öldü denilen Gönül'ün akıbeti belli oldu

03 Nisan 2018 Salı 18:57
Öldü denilen Gönül'ün akıbeti belli oldu
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Çocuklar Duymasın'da öldüğü söylenen Gönül, yapımcının reyting numarası çıktı. Efsane karakterin ölmediği yeni bölümde ortaya çıkacak.

Çocuklar Duyması'nın yeni bölüm fragmanında Dominant Gönül'e hayat veren Zeyno Gönenç'in ölüm haberi herkesi şoke etti.

YAPIMCI SUSKUN

Fragmanda Gönül aniden hastalanıyor ve hastaneye kaldırıyor. Herkes rutin rahatsızlık olduğunu düşünürken aniden ölüm haberi geliyor. İzleyenler bunun ilk başta şaka olduğunu düşündü ama hala yapımcıdan bu konuda kesin bir açıklama yok.

HAYRANLARI MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

Zeyno Günenç'in diziden ayrılma kararı henüz netlik kazanmadı ancak deneyimli oyuncunun İnstagram hesabı sevenlerinin 'gitme' mesajlarıyla doldu.

HER ŞEY REYTİNG İÇİN

Medya kulislerinde dolaşan bir iddiaya göre; Gönül'ün ölüm haberi tamamen düşük reytingler. İzleyici ilgisini yeniden dizinin üzerine yoğunlaştırmak isteyen yapımcı, böyle bir hamlede bulundu. Ve yeni bölümde Gönül'ün ölmediği ortaya çıkacak.

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