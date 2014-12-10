O Yarışma Yayından Kalkıyor

Yetenek Sizsiniz Türkiye kaldırılıyor

Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması gelecek yıldan itibaren TV8 ekranlarından kaldırılacak.





Acun Ilıcalı, TV8'i satın almasının ardından önceki yıl Star TV'de yayınlanan ve kanalın 2013'ün en çok izlenen kanalı olmasında büyük pay sahibi olan yarışma programlarını bu yıl kendi kanalına çekti.. O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yeni yayın döneminde Acun'un en çok güvendiği yapımlardandı.



Ancak Yetenek Sizsiniz'de başarı bir türlü gelmedi. Geçen yıl reytinglerde ilk 10'da yer alan yetenek yarışması bu yıl 20'ye bile girmekte zorlanmaya başladı. Özgü Namal ve Murat Boz gibi değişen jüri üyelerinin de olumsuz etkilediği iddia edilen yarışmada, ilk sezonlara göre oldukça basit yetenekleri sergilemeye gelen yarışmacılar da ilgi çekmedi. Bunun üzerine gösteri dünyasının dünyaca ünlü isimlerini davet eden Acun, zaman zaman da eski yarışmacıları programa çıkararak izlenme oranlarını artırmayı hedefledi.

Acun da bunun üzerine gelecek sezon kaldırmayı planladığı yarışma programının yerine yine ithal formatlı bir yapım aramaya başladı.