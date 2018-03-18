O kanal resmen kapandı!

NTV Spor resmen kapandı!
17 Mart 2008'de yayın hayatına başlayan NTV Spor, 10 yıllık yayın hayatından sonra aynı tarihte 22.30'da resmen kapandı. Kanalın son yayınını yapan Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova yaptı.
7 Mart 2008'de yayın hayatına başlayan NTV Spor, 10 yıl sonra aynı tarihte 22.30'da resmen kapandı. Televizyonun son yayınını yapan Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova duygusal anlar yaşadı.
Türk spor yayıncılığında önemli bir yer edinen NTV Spor, 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonrasında yaptığı yayınla resmen kapandı.
Discovery Communications’ın bünyesinde yer alan DMAX, NTV Spor'un frekansıyla 22.30'dan itibaren yayına başladı.