O Diziden Duygusal Veda!

'Hayat Bazen Tatlıdır' veda etti!



'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisi 26'ıncı bölüm ile final yaptı. Dizinin yönetmeni Hamdi Alkan, "Genç ve pırıl pırıl oyuncularımız yepyeni projelerde sizlerle buluşacak. Hepsinin yolu açık olsun. 'Hayat Bazen Tatlıdır'a hayat veren tüm oyunculara, tüm yazarlarımıza, hikayemizi yaratanlara, yapım şirketimize, ekip arkadaşlarıma, bizi yalnız bırakmayan seyircimize, Star TV'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Hayat her daim hepimiz için tatlı olsun" ifadelerini kullandı.Dizinin 'Koray'ı Anıl Tetik'in yayınladığı duygusal mesaj şöyle:"Çok emek verdim en iyisi olsun istedim. Çok şey ögrendim. İyi ki yaşadım seni HAYAT BAZEN TATLIDIR.. Bu ekiple birlikte çok güzel günler yaşadım. Yönetmeninden çaycısına kadar hepsi ayrı güzel hepsi ayrı içten ve sıcak insanlardı ama bitti. Projemiz bitti ama bizim aramızda kurulan bağ bir ömür sürecek inşallah. Özellikle siz sevenler ve takip edenler sayesinde buralara kadar geldi ve sizler sayesinde biz de bu şekilde daha da aşkla calışma arzusuyla gündüz gece sizlere güzel bir iş çıkartalım diye çabaladık. Umarım her şey güzel olmuştur, umarım bundan sonra böyle güzel işlerde olurum. İyi ki varsınız."Dizinin oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Kanbolat Görkem Aslan, Ufuk Özkan, Esin Gündoğdu, Anıl Tetik, Sevda Erginci ve Mustafa Mert Koç’un rol alıyordu.