

Müge Anlı'da Şok Kavga

Müge Anlı'nın programı bugüne kadar görmediğimiz görüntülere sahne oldu. Kadınlardan biri canlı yayında diğerinin üstüne atladı. ATV yayını kesmek zorunda kaldı.



Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayın kavgasıyla karıştı. 5 aydır kayıp olan 11 yaşındaki kızı Kader Yeşil'i arayan Ayşe Hanım, kızının kaybolmasıyla bağlantısı olduğu iddia edilen dayısının eşi Sevilay Hanım'a saldırdı.



YERİNDEN KALKIP ÜSTÜNE ATLADI



Sevilay Hanım'ın yaptığı açıklamalara sinirlenen Ayşe Hanım, "Sen benim hayatımı karıştırma' diyerek yerinden fırladı. Daha stüdyodakiler ne olduğu anlamadan da Sevilay Hanım'ın üstüne atladı.



ATV şoke eden kavga üzerine hemen yayını kesti ve reklamları soktu.







MÜGE ANLI HAŞLADI



Reklam arasından sonra Müge Anlı, Ayşe Hanım'ı haşladı;



-Çok iki yüzlü buluyorum. 11 yaşındaki çocuğunu bu kadına yatıya göndermişsin. Kızın kaçtıktan sonra Sevilay ile görüş, stüdyoya gelince üzerine saldır. Yapmayın çok ayıp buluyorum gerçekten. Buradan çıkıyorsunuz kol kola geziyorsunuz, burada herkesin bir efelenmesi tutuyor. Çok iki yüzlü buluyorum".



Ayşe Hanım ise "Kusura bakma gerçekten. Hepinizden özür diliyorum" dedi. Müge Anlı, "Kusura bakıyorum" diyerek kestirip attı.

Son Güncelleme: 03.12.2014 15:14