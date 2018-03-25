Milyarları ekrana bağlayan dizide flaş gelişme!

Game of Thrones’un final sezonu 2019’da sadece Digiturk’te

“Game of Thrones”un merakla beklenen final sezonu, 2019 yılında sadece Digiturk’te yayınlanacak. Dizinin şimdiye kadar yayınlanan 7 sezonunun tamamı ise Türkçe dublaj ve alt yazı seçeneği ile beIN CONNECT’te diziseverler ile buluşuyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de diziseverlerin heyecanla takip ettiği “Game of Thrones”un merakla beklenen final sezonu, 2019 yılında sadece Digiturk’te yayınlanacak.

Dizinin şimdiye kadar yayınlanan 7 sezonunun tamamı ise Türkçe dublaj ve alt yazı seçeneği ile beIN CONNECT’te diziseverler ile buluşuyor. Efsane yapımın tutkunları, zaman ve mekan farketmeksizin dizinin tüm sezonlarını cepten, tabletten, internetten ve televizyondan diledikleri zaman izleyebiliyor.