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10 Ocak 2017 Salı 18:12

Lig TV'nin Adı Değişiyor

Lig TV'nin Adı Değişiyor
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Lig TV'nin Adı Değişiyor
Türk futbolseverlerin 2001 yılından bu yana Süper Lig'i takip ettiği Lig TV kanalının ismi beIN Sports oluyor.


2015 yılında beIN Media Group tarafından satın alınan ve Ağustos 2016'dan bu yana yeni sahiplerince yönetilen Digiturk platformunun en gözde kanalının ismi tarih olacak.

13 Ocak'tan itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişecek.

Süper Lig'in yanı sıra Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'nın da yayın haklarına sahip olan kanallar, Lig TV ismiyle son yayınlarını Perşembe günü gerçekleştirecekler.


 
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