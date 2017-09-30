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30 Eylül 2017 Cumartesi 11:47

‘Kurtlar Vadisi’nin İsmi Değişiyor!

Necati Şaşmaz açıkladı!

‘Kurtlar Vadisi'nin İsmi Değişiyor!
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Dizinin başrolü Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin adının değişeceğini açıkladı. 'Kurtlar Vadisi Vatan' filminin galasında soruları cevaplayan Necati Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi dizi olarak geri dönecek ama adını değiştiriyorum. İsmini 'Kurtlar Vadisi Kaos' olarak düşündüm" dedi.

Türkiye’de çok fazla hayranı olan ve uzun yıllar devam meden Kurtlar Vadisi Pusu ekranlara geri dönüyor. Kurtlar Vadisi Vatan filminin Berlin’deki galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Necati Şaşmaz, dizinin isminin ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ olarak değişeceği ve ekranlara geri döneceği müjdesini verdi. İşte ayrıntılar…

“DİZİNİN ADINI DEĞİŞTİRİYORUM”
Kurtlar Vadisi dizisinin bundan sonra ‘Pusu’ yerine ‘Kaos’ ismiyle devam edeceği bilgisini veren Necati Şaşmaz, “Kurtlar Vadisi dizi olarak geri dönecek ama adını değiştiriyorum. İsmini ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ olarak düşündüm. Dizide yakın zamanda güneyimizde yaşanan krizleri, ülkemizde yaşanan sıkıntıları, değişen konjonktürde bizim neler yaşayacağımızı ve etrafımızdaki coğrafyada neler yaşanacağını anlatmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Şaşmaz, daha sonra, “Memati ve Abdülhey eksik” diye serzenişte bulunan seyirciye gülerek “Onlar öldüler ama” diye cevap verdi.


 
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