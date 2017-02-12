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12 Şubat 2017 Pazar 07:25

Konseyde Bu Haftanın İlk Eleme Adayları Belli Oldu

Konseyde Bu Haftanın İlk Eleme Adayları Belli Oldu
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Konseyde Bu Haftanın İlk Eleme Adayları Belli Oldu
Survivor 2017'de haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Sadin, Erdi ve Yiğit Survivor adasının eleme adayları oldu.

Konseyde takımdakilerin büyük bir kısmı Erdi ve Yiğit İzik ismini yazdılar. Kutu açıldığında ise gönüllüler takımının eleme adayının bir değil 2 isim olduğu ortaya çıktı. Erdi Ünver ve Yiğit İzik aynı oyu alınca ikisi birden eleme adayı oldu.

SADİN, ERDİ VE YİĞİT ELEME ADAYI OLDU

Erdi Ünver "Geldiğim günden beri beni yazıyorsunuz. Siz bana nasıl gelirseniz ben de size öyle geleceğim. Hadi hodri meydan indirin beni" dedi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tuğçe Melis Demir ise Sadin Bakın adını verdi. Bu durumda Sadin, Erdi ve Yiğit Survivor adasının eleme adayları oldu.


 
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