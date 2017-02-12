Konseyde Bu Haftanın İlk Eleme Adayları Belli Oldu



Konseyde takımdakilerin büyük bir kısmı Erdi ve Yiğit İzik ismini yazdılar. Kutu açıldığında ise gönüllüler takımının eleme adayının bir değil 2 isim olduğu ortaya çıktı. Erdi Ünver ve Yiğit İzik aynı oyu alınca ikisi birden eleme adayı oldu.Erdi Ünver "Geldiğim günden beri beni yazıyorsunuz. Siz bana nasıl gelirseniz ben de size öyle geleceğim. Hadi hodri meydan indirin beni" dedi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tuğçe Melis Demir ise Sadin Bakın adını verdi. Bu durumda Sadin, Erdi ve Yiğit Survivor adasının eleme adayları oldu.