Kanal D'nin Bir Dizisi Daha Bitiyor

Yapımcılığını D Productions’ın, yönetmenliğini ise Feride Kaytan’ın üstlendiği; başrollerini Nur Fettahoğlu, Engin Öztürk, İlker İnanoğlu, İpek Karapınar, Yıldıray Şahinler, Sinem Öztürk, Burak Yamantürk ve Ceyda Tepeliler’in paylaştığı Hayat Yolunda’nın bir iki hafta içinde final yapacağı öğenildi.
Hayat Yolunda’nın veda etmesiyle Kanal D’nin bu sene yayından kaldırdığı dizi sayısı 5′e çıkmış olacak.
Kanal D Eylül ayından itibaren Benim Adım Gültepe, Bana Artık Hicran De, Urfalıyam Ezelden ve Yalan Dünya’yı yayından kaldırmıştı.
Önümüzdeki haftalarda ise kanalda yayınlanan Galip Derviş’in de yayından kaldıracağı öğrenildi.
Son Güncelleme: 16.12.2014 13:42