Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kanal D'nin Bir Dizisi Daha Bitiyor

"Hayat Yolunda" adlı dizinin final yapacağı öğrenildi.

Kanal D'nin Bir Dizisi Daha Bitiyor

"Hayat Yolunda" adlı dizinin final yapacağı öğrenildi.

16 Aralık 2014 Salı 13:39
Kanal D'nin Bir Dizisi Daha Bitiyor
banner238

Yapımcılığını D Productions’ın, yönetmenliğini ise Feride Kaytan’ın üstlendiği; başrollerini Nur Fettahoğlu, Engin Öztürk, İlker İnanoğlu, İpek Karapınar, Yıldıray Şahinler, Sinem Öztürk, Burak Yamantürk ve Ceyda Tepeliler’in paylaştığı Hayat Yolunda’nın bir iki hafta içinde final yapacağı öğenildi.
Hayat Yolunda’nın veda etmesiyle Kanal D’nin bu sene yayından kaldırdığı dizi sayısı 5′e çıkmış olacak.

Kanal D Eylül ayından itibaren Benim Adım Gültepe, Bana Artık Hicran De, Urfalıyam Ezelden ve Yalan Dünya’yı yayından kaldırmıştı.

Önümüzdeki haftalarda ise kanalda yayınlanan Galip Derviş’in de yayından kaldıracağı öğrenildi.


 
Son Güncelleme: 16.12.2014 13:42
Anahtar Kelimeler:
Burak Yamantürk Ve Ceyda TepeliSinem ÖztürkYıldıray Şahinlerİpek KarapınarIlker InanoğluEngin öztürkYönetmenliğini Ise Feride Kaytan’ın üstlendiği; Başrollerini Nur FettahoğluYapımcılığını D Productions’ınKanal Dnin Bir Dizisi Daha Bitiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'dan şok açıklama!
Acun Ilıcalı'dan şok açıklama!
Sessiz sedasız kaldırıldı!
Sessiz sedasız kaldırıldı!
O kural yerle bir! Meltem ve Haluk...
O kural yerle bir! Meltem ve Haluk...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim