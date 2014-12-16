Kanal D'nin Bir Dizisi Daha Bitiyor

, Engin Öztürk, İlker İnanoğlu,ler’in paylaştığı Hayat Yolunda’nın bir iki hafta içinde final yapacağı öğenildi.Hayat Yolunda’nın veda etmesiyle Kanal D’nin bu sene yayından kaldırdığı dizi sayısı 5′e çıkmış olacak.Kanal D Eylül ayından itibaren Benim Adım Gültepe, Bana Artık Hicran De, Urfalıyam Ezelden ve Yalan Dünya’yı yayından kaldırmıştı.Önümüzdeki haftalarda ise kanalda yayınlanan Galip Derviş’in de yayından kaldıracağı öğrenildi.