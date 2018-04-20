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Kanal D'de sezon sonu üç dizi birden final yapıyor

Bu sezon yayınladığı dizilerde büyük hüsran yaşayan Kanal D'de yaprak dökümü devam ediyor.

Kanal D'de sezon sonu üç dizi birden final yapıyor

Bu sezon yayınladığı dizilerde büyük hüsran yaşayan Kanal D'de yaprak dökümü devam ediyor.

20 Nisan 2018 Cuma 22:30
Kanal D'de sezon sonu üç dizi birden final yapıyor

Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Kanal D, beklenen patlamayı yapamayan Mehmed Bir Cİhan Fatihi, Vatanım Sensin ve Siyah Beyaz Aşk dizilerinin de fişini çekti.

Bu sezon yayınladığı dizilerde büyük hüsran yaşayan Kanal D'de yaprak dökümü devam ediyor. Sezon sonu Mehmed Bir Cİhan Fatihi, Vatanım Sensin ve Siyah Beyaz Aşk dizilerinin final yapacağı konuşuluyor.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ'NE ERKEN FİNAL

Kanal D ekranlarında yüksek meblağlar harcanan dev prodüksiyonlu dönem dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi, reytinglerde istenen başarıyı yakalayamadı. Yüksek bütçeli dizinin önümüzdeki haftalarda final yapması bekleniyor.

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VATANIM SENSİN KESİN FİNALE KOŞUYOR

Büyük bir beğeni ile takip edilen Vatanım Sensin, bu sezon final yapacak. Olay örgüsü ve sıkı oyuncu kadrosu ile göz dolduran dizi için "Son günlerini yaşıyor" desek yeridir.

SİYAH BEYAZ AŞK DA LİSTEDE

Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın yer aldığı Siyah Beyaz Aşk dizisi de reyting kurbanı oldu. Beklenen patlamayı bir türlü yapamayan dizinin sezon sonu final yapması bekleniyor.

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