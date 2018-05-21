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İyileşen kolunu kendisi kırdı!

'Survivor'da elemeye kim kaldı, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' sorularının cevapları belli oldu. Öte yandan Survivor 2018'in 76. yeni bölüm tanıtımında dokunulmazlık oyunu sırasında Sema beklenmedik bir hareket yaptı

İyileşen kolunu kendisi kırdı!

'Survivor'da elemeye kim kaldı, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' sorularının cevapları belli oldu. Öte yandan Survivor 2018'in 76. yeni bölüm tanıtımında dokunulmazlık oyunu sırasında Sema beklenmedik bir hareket yaptı

21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:11
İyileşen kolunu kendisi kırdı!

Survivor’ın son bölümü Bul Bakalım ile başladı. Fıstık ezmeli ve reçelli sandviç ödüllü oyununu 3-6 gönüllüler takımı kazandı.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ise 10-3 ünlüler takımının oldu. Gönüllüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu ise Hilmi Cem kazandı.

Ada konseyinde ismi en çok yazılan Yağmur ile Hilmi Cem’in adını verdiği Birsen haftanın ilk iki eleme adayı oldu.

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SURVİVOR 76. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI 

Bu akşam ekrana gelecek olan 76. bölümde Acun Ilıcalı, Survivor tarihinin en büyük ödülünü açıklayacak.

Öte yandan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanırken, ünlüler takımında yarışan Sema Aydemir çatlak olan kolunu bilerek kıracak.

ACUN'A SERT ÇIKTI

Acun Ilıcalı, Sema'ya ''İnsan çatlak ve iyileşmekte olan elini niye kalkıp bu şiddette vurur da, kırar. Bundan sonra bir kez daha böyle bir şey yaşayacak mıyız?'' dedi. Sema da, ''Onu bilemeyiz'' diye yanıtladı.

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