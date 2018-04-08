İşte Survivor'da bu hafta eleme adayları!

Survivor son bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Kimler eleme potasına girdi?

Survivor 2018 son bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan yeni kurallara göre artık haftada iki dokunulmazlık oynanacak. Eğer bir takım iki oyunu da kaybederse 3 isim çıkaracak. Oyunları iki takım da bir kez kaybederse ikişer isim eleme potasına çıkacak. İşte bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kaybedenler ve eleme potasına giren isimler...

Survivor 2018 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor’da elenecek isimler kimler? Acun Ilıcalı, takımlar arasında dengeyi kurmak için kartları yeniden dağıttı. Gönüllüler takımı birbirine adapte olamadı. Oyunlar yine kaybedildi. İşte Survivor son bölüm özeti…

Hakan: Karşı takımın gücünün farkındayız artık ayağa kalkma zamanı geldi. Artık onlara zorlu bir konsey yaşatmak istiyoruz. Biraz da onlar karışsın. Önce ada oyununu alıp rahatlarını sonra dokunulmazlığı alıp rahatlarını bozmak istiyoruz. Gerçek Survivor şimdi başlasın artık yeter.

Birsen: Kendi içimizde birlik olmalıyız dendi. Ama beni 3 kez eleme potasına yazdılar. Önce arkamdan kuyu kazdılar. Şimdi gel beraber olalım!

Murat: Oturmuş bir takım olarak galibiyetler alacağımıza inanıyorum.

Merve: Kazanmış olduğumuz kraker ve oynat bakalım muhteşemdi.

Adem: Güzel bir ödül kazandık.

Ümit: Şu güzel manzarayı kaybetmemeliyiz. Kahvaltımızı cips ile yaptık. Bu enerji ile baraka oyununa gideceğiz.

Berna: Eleme potasına girmek istemiyorum.Bana karşı birkaç kişi soğukluk besliyor. Kimse kötü görünmek istemiyor ama ben hissediyorum.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Acun: Kritik iki gün yaşayacağız. İki dokunulmazlık oynayacaksınız adaylar çıkacak. Önemli konulardan biri de ödül. Dokunulmazlık öncesi son çıkış gibi. Bu ödülü kazanan mutlu olacak. Baraka ödülü için değişik toplu oyunlar oynayacaksınız. Baraka ödüllerinde sizin koordinasyonunuzu görmek istiyoruz. Artık takım olarak oynayacaksınız.

Mustafa Kemal’i sizin takıma verirken All Star’ı güçsüz hale getirmeye çalışmadık. Yiğit’i getirdik. İki takımı dengelerken All Star’ın aşağı düşmesini istemedik. Mustafa Kemal’in size gelmesinin sebebi yarın bir gün bizden yarışmacı aldınız demeyin diyeydi. Mustafa Kemal de 6’da 6 yaparak bunu gösterdi. Kazanan takım çay makinası ile peynirli poğaça yiyecek. Bu oyunu kazanan takıma aynı servis bir kez daha yapılacak. İki çekici bir de yolcu var. Yolcu olan yarışmacı kum torbalarını toplayacak, finaldeki puzzlı birlikte yapacaksınız ve yolcu atış yapacak.

Ünlüler: 10 Gönüllüler: 7

Hakan: Artık toparlanmamız lazım. Bizim bir kere kazanmaya ihtiyacımız var.

Nagihan: Oyun sırasında çok tatsız konuşmalar oldu. Oyuna çıkanlar bana konuşmayın bağırmayın filan diyor.

Anıl: Oyundan çıkınca taktik vermek istiyoruz. Herkes çok iyi bildiği için taktik almıyor.

Murat: Dokunulmazlığı ümitsizliklerin içinde bir ümit olarak kazanacağız.

Turabi: Gönüllüler takımının tarlası için hasat vermiyor. Ne ekersen onu biçersin. Gönüllülere iyi veriyoruz kötüye çeviriyorlar.

Acun Ilıcalı: Dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Oyunu kaybeden taraf iki isim belirleyecek.

Ünlüler: 10 Gönüllüler: 8 Dokunulmazlık Ünlüler takımının oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Alp Kırşan: Yarınki oyunu kazanırsanız sizden iki diğer takımdan iki kişi çıkacak. Eğer yarın da kaybederseniz sizden bir kişi daha çıkacak.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim: Damla

Acun: Biraz sonra iki aday çıkacak. Bir aday oylamadan bir aday Damla’dan gelecek. Kısa bir konsey olacak. Adayları merak ediyorum.

Hakan: Üzgünüz tabi. Her gelişimizde bir isim yazıyoruz. Kartlar dağıtılırken yeni arkadaşlar gelince çok mutlu olduk. Sadece tam şeyi sağlayamadık. Tam bir takım olamadık. Karşı takıma ister istemez sırtımızı dönmemiz lazım. Burada her iki takım için bir savaş veriliyor. Damla da Murat da Hilmi Cem de tamamen bize ait olacak. Mustafa Kemal bizim için kayıptır.

ELEME POTASINA GİREN İSİMLER: CUMALİ VE YAĞMUR

Acun: İlk defa bu sene şüphedeyim. Duygularla motivasyon eksikliği yaşayabilirsiniz. Gerçek performansı gösteremiyor musunuz?

Hilmi Cem: Ben Ümit abinin sesine alışıkken şimdi başka sesler duyuyorum buna alışamadım. Yüzde 40-50 performansla oynuyoruz. Bir tık alışmakta güçlük yaşıyoruz. İleride öyle bir seri yakalayacağız ki.. Bize ivme gerekiyor. Siz on numarasınız ama bu takım da güzel.

Turabi: Kardeşim olduğu için bir şey diyemiyorum. İnşallah dedikleri olmaz. Bizde iken alevleri yüksekti oraya gidince düştü. Oraya giden köreliyor buraya gelen parlıyor.

Murat: Hep şunu konuştuk şuan üzerimde sorumluluk hissediyorum. Bu yeni bir başlangıç. Burada eksik olan bir şeyler var. Herkes çok samimi, herkes çok çaba harcıyor. Alışma sürecindeyiz. Asla ve asla pes etmek yok. Sadece bir oyun onu aldıktan sonra işler değişir.

Damla: Duygusallık boyutunu geçtik. Biz parkurun başında gidince kendimizi kilitliyoruz. Adem sayı alınca bir an onu alkışladığımı gördüm dedim napıyorum. Fark etmeden Ünlülerin yanındaydım. Hep beraber oturup konuşuyoruz. Benim gözlemlediğim herkesin üzerinde kara bulut var. İnancımız tam değil. Bir yerde kırılma noktası olacak. Bunu da en yakın zamanda yapmalıyız.

Takımın çıkardığı isim: Cumali

Cumali: Acun abi adamıza 3 arkadaş geldi. Onlarla umutlandık. Ama şunu anlamadım bu üç arkadaş sahilde dolaşırken dördüncü arkadaş neden onlara hizmet ediyor. Onlara hizmet eden Anıl’dır onları organize ediyor ve beni çıkarıyor. Başkalarına hizmet edeceğime amele Cumali olarak meşalemi alır ve giderim.

Damla’nın söylediği isim: Sebep gösteremiyorum sadece bir isim söylemem gerekiyorsa Yağmur demek istiyorum.

Yağmur: Artık bu dokunulmazlıklar stres sebebi oldu. Potada olmak beni üzmüyor. Bu dokunulmazlığın kaybedilmesi beni daha çok üzdü. Belki performans açısından söylemiştir. Gitmek istemiyorum.