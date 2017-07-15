İşte Çocuklar Duymasın'ın Yayın Tarihi!

Başrollerinde Pınar Altuğ Atacan, Tamer Karadağlı ve Zeyno Gönenç'in yer aldığı 'Çocuklar Duymasın' dizisi 3. kez başlama kararı aldı. Sevilen dizi 23 Temmuz Pazar günü Kanal D ekranlarında yer alacak.Dizinin tarihinin belli olmasıyla birlikte ilk bölümün ikinci fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Havuç karakterini canlandıran Furkan Kızılay'ın yer almadığı görüldü.

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