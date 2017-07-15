Medya Alemi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:05

İşte Çocuklar Duymasın'ın Yayın Tarihi!

İşte Çocuklar Duymasın'ın Yayın Tarihi!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
İşte Çocuklar Duymasın'ın Yayın Tarihi!
Bir dönemin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın' ekranlara yeniden dönme kararı aldı. Kanal D'de yeni bölümleriyle yayınlanacak olan dizi 23 Temmuz Pazar günü başlayacak.

Başrollerinde Pınar Altuğ Atacan, Tamer Karadağlı ve Zeyno Gönenç'in yer aldığı 'Çocuklar Duymasın' dizisi 3. kez başlama kararı aldı. Sevilen dizi 23 Temmuz Pazar günü Kanal D ekranlarında yer alacak.

DİZİNİN İKİNCİ FRAGMAN YAYINLANDI
Dizinin tarihinin belli olmasıyla birlikte ilk bölümün ikinci fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Havuç karakterini canlandıran Furkan Kızılay'ın yer almadığı görüldü.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklar Duymasın'a Sürpriz Transfer! Çocuklar Duymasın'a Sürpriz Transfer!
Sevilen Dizisi Final Yapıyor Sevilen Dizisi Final Yapıyor
Ve Yeni Bir Efsane Başlıyor! Ve Yeni Bir Efsane Başlıyor!
Flaş İddia! Flaş İddia!
Efsane Diziden İlk Fotoğraf Geldi Efsane Diziden İlk Fotoğraf Geldi
Star TV'nin Hangi Dizisi Final Yapıyor? Star TV'nin Hangi Dizisi Final Yapıyor?
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Çocuklar Duymasın'a Sürpriz Transfer!

Haberi Oku