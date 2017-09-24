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24 Eylül 2017 Pazar 09:42

İşte 1 Milyonluk Soru Ve Cevabı...

'Kim Milyoner Olmak İster?'de 1 milyonluk soru!

İşte 1 Milyonluk Soru Ve Cevabı...
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ATV'nin fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'in dün akşam yayınlanan bölümünde, 1 milyonluk soruya ulaşan 19 yaşındaki Çağdaş İrfan Yıldırım'ın ne cevap vereceği merakla bekleniyordu.

Yarışmanın 1 milyonluk ödül sorusu, "Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?", oldu. Çağdaş İrfan Yıldırım bu kritik soruya cevap vermedi ve 250 bin TL değerinde ödülün sahibi oldu. Sorunun cevabı ise Arı çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam yarışan Çağdaş İrfan Yıldırım, "Bir kız bana emmi dedi neyleyim' sözü hangi halk ozanına aittir?" sorusuna doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruya ulaşmıştı. Çağdaş İrfan Yıldırım'ın 1 milyonluk "Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?" sorusuna ise yanıt vermedi ve yarışmadan 250 bin TL değerindeki ödülü alarak çekildi. Sorusunn doğru yanıtı ise Arı çıktı.



İşte, 1 milyonluk soru
Soru: Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?

A: Deniz
B: Güneş
C: Arı
D: Kalem

Çağdaş İrfan Yıldırım kimdir?
Geçtiğimiz sezon finalinde yarışan 19 yaşındaki Çağdaş İrfan Yıldırım, yarışmadan sonra Galatasaray Lisesi'nden mezun olup ardından Fransa'da Sorbonne Üniversitesi Hukuk Bölümünü kazanmış.Yeni sezonda 1.000.000 TL değerindeki soruyla kaldığı yerden devam eden Çağdaş Bey, büyük ödülü kazanması durumunda Fransa'dan bir ev satın alıp paranın kalan kısmını da eğitim hayatında kullanmak istiyor.

 
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