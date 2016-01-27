Instagram'ın 'Seksi Veterineri' Fenomen Oldu

INSTAGRAM'IN 'SEKSİ VETERİNERİ' FENOMEN OLDU
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde veteriner olarak çalışan Evan Antin, Instagram'ın yeni fenomeni oldu. Instagram'da @dr.evanantin ismiyle 54 hafta önce paylaşım yapmaya başlayan Antin'in şimdilik 22 bin takipçisi var fakat onun sayesinde veterinerlik fakültesine yazılanlar bile olmuş...
Evan ayrıca yarı-zamanlı modellik yapıyor ve bir spor salonunda kişisel spor hocası olarak çalışıyor.
Evan, bir hafta önce #tbt etiketiyle 2006 yılına ait bir fotoğraf paylaştı ve kendisiyle dalga geçti. Instagram'ın son gözdesi Evan'ı burada bir apaçi olarak görüyoruz ve'umudumuzu kaybetmek yok' diyoruz.
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