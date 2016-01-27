Instagram'ın 'Seksi Veterineri' Fenomen Oldu

INSTAGRAM'IN 'SEKSİ VETERİNERİ' FENOMEN OLDU

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde veteriner olarak çalışan Evan Antin, Instagram'ın yeni fenomeni oldu. Instagram'da @dr.evanantin ismiyle 54 hafta önce paylaşım yapmaya başlayan Antin'in şimdilik 22 bin takipçisi var fakat onun sayesinde veterinerlik fakültesine yazılanlar bile olmuş...

Uzmanlık alanı egzotik hayvanlar olan Evan yardıma muhtaç hayvanları tedavi etmek için dünyanın 6 kıtasına da gitti. Evan Antin'in şöhreti öyle yayıldı ki, People's dergisi tarafından ismi "Sexiest Beast Charmer"a çıkartıldı.