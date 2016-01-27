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Instagram'ın 'Seksi Veterineri' Fenomen Oldu

onun sayesinde veterinerlik fakültesine yazılanlar bile var!

Instagram'ın 'Seksi Veterineri' Fenomen Oldu

onun sayesinde veterinerlik fakültesine yazılanlar bile var!

27 Ocak 2016 Çarşamba 16:46
Instagram'ın 'Seksi Veterineri' Fenomen Oldu
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 INSTAGRAM'IN 'SEKSİ VETERİNERİ' FENOMEN OLDU

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde veteriner olarak çalışan Evan Antin, Instagram'ın yeni fenomeni oldu. Instagram'da @dr.evanantin ismiyle 54 hafta önce paylaşım yapmaya başlayan Antin'in şimdilik 22 bin takipçisi var fakat onun sayesinde veterinerlik fakültesine yazılanlar bile olmuş...

Uzmanlık alanı egzotik hayvanlar olan Evan yardıma muhtaç hayvanları tedavi etmek için dünyanın 6 kıtasına da gitti. Evan Antin'in şöhreti öyle yayıldı ki, People's dergisi tarafından ismi "Sexiest Beast Charmer"a çıkartıldı.

Evan ayrıca yarı-zamanlı modellik yapıyor ve bir spor salonunda kişisel spor hocası olarak çalışıyor.  

Evan, bir hafta önce #tbt etiketiyle 2006 yılına ait bir fotoğraf paylaştı ve kendisiyle dalga geçti. Instagram'ın son gözdesi Evan'ı burada bir apaçi olarak görüyoruz ve'umudumuzu kaybetmek yok' diyoruz. 




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Son Güncelleme: 27.01.2016 16:46
Anahtar Kelimeler:
Instagramın Seksi Veterineri Fenomen Oldu
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