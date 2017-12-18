İddialar Doğru Çıktı! O İsim Survivor'da

İddialar doğru çıktı ve Nevin Yanıt Survivor 2018 kadrosuna katıldı. Milli Atlet Nevin Yanıt'ın Survivor 2018'de gönüllüler takımında yarışacağını Acun Ilıcalı Twitter adresinden duyurdu. Peki Nevin Yanıt kimdir? Kaç yaşında, nerede doğdu? İşte Survivor 2018 All Star kadrosu...

Survivor 2018 kadrosunua katılacağı iddia edilen Nevin Yanıt adada olacak. Acun Ilıcalı bugün Twitter üzerindne yaptığı duyuru ile Nevin Yanıt’ın gönüllüler takımında yarışacağını duyurdu. Survivor 2018’de yarışacak Milli atlet Nevin Yanıt kimdir, nereli, kaç yaşında yarışma programının takipçileri taradfından merak ediliyor. İşte heyecanla beklenen Survivor All Star kadrosu ve tüm merak edilenler….

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI KİMLER?

All Starlar: Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntemepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu

Gönüllüler: Cumali Akgül, Nevin Yanıt

NEVİN YANIT KİMDİR?

2006 Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre ve 100 metre engellide altın madalya kazandı. Aynı yıl içinde İspanya’da düzenlenen ve ENKA adına yarıştığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 12.98’lik derecesiyle son Avrupa şampiyonu İspanyol Gloria Alozie’yi de geçerek altın madalyanın sahibi oldu; böylece Esen Kızıldağ’a ait 100 metre bayanlar engelli yarışı Türkiye rekorunu kırarak eline geçirdi ve 100 metre engelli mesafesini 13 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet oldu. Göteborg’da düzenlenen 2006 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda yarışan 4×100 metre bayrak takımında yer aldı.

2007 yılında Macaristan’ın Debrecen kentinde yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda birinci oldu, gene 2007 yılı içinde yapılan, Tayland’ın Bangkok kentindeki Dünya Üniversite Oyunları’nda ikinci oldu. 2007 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda yarı final koştu ve 11. oldu. Aynı yıl 12.76 ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Mart 2008’de İspanya’nın Valensiya şehrinde düzenlenen 12. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 60 metre engellideki 8.09’luk derecesiyle yarı finale yükseldi.

2008 Pekin Olimpiyatları’nda 12.94 koşarak Olimpiyatlar tarihinde bir kısa mesafe dalında yarı finale kalan ilk Türk atlet oldu. Ancak yarı finalde 13.28 saniye koşarak sonuncu oldu ve elendi.

Pescara’da düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları’nda 100 metre engellide 13.08 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.

SURVIVOR NE ANLAMA GELİYOR? NEREDE ÇEKİLECEK?

Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir. Sadece tek bir kişi kalana kadar devam eden oyunlarda finaliste büyük bir para ödülü verilmektedir. Survivor'ın türkçe anlamı sağ kalan kişi demektir. Yarışma Dominik Cumhuriyeti adalarında çekilecek.