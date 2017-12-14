Hüsnü Komiser'e Tepki Yağıyor!

BÜYÜK VEFASIZLIK

Yayınlanmaya başladığı günden bu tarafa bizden biri olan Arka Sokaklar oyuncularının acıları acımız, sevinçleri sevincimiz oldu. Mesut Komiser günlerce komada yattı, sosyal medyada cenaze törenleri organize edildi. Hüsnü Komiser vuruldu, herkes ölmesin diye dua etti. Ancak gelin görün ki dizi oyuncuları beklenen vefayı trafik kazasında yaşamını yitiren Hüsnü Komiserin karısı Suat için gösteremedi.