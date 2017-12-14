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Hüsnü Komiser'e Tepki Yağıyor!

Hüsnü Komiser'e Tepki Yağıyor!

14 Aralık 2017 Perşembe 21:52
Hüsnü Komiser'e Tepki Yağıyor!
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Bu hafta yayınlanacak yeni bölümde Gonca Hanım'a evlilik teklifi eden Hüsnü Komiser'e, kazada ölen karısı Suat'ı çabuk unuttuğu için tepki yağıyor.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde Hüsnü Komiser'in sürpriz evlilik teklifine tepki yağıyor.

BÜYÜK VEFASIZLIK
Yayınlanmaya başladığı günden bu tarafa bizden biri olan Arka Sokaklar oyuncularının acıları acımız, sevinçleri sevincimiz oldu. Mesut Komiser günlerce komada yattı, sosyal medyada cenaze törenleri organize edildi. Hüsnü Komiser vuruldu, herkes ölmesin diye dua etti. Ancak gelin görün ki dizi oyuncuları beklenen vefayı trafik kazasında yaşamını yitiren Hüsnü Komiserin karısı Suat için gösteremedi.

DELİ DİVANE AŞIK OLDUĞU SUAT'I İKİ BÖLÜMDE UNUTTU
Diziye birkaç bölüm önce dahil olan Gonca Hanım, Hüsnü Komiser'in başını döndürdü. Ve deli divana aşık olduğu, 5 çocuğunun annesi Suat'ı bir anda unutuverdi. Öyle ki bu hafta ekrana gelecek 461. bölümde Hüsnü Komiser, vefasızlığına bir kademe daha attırarak Gonca Hanım'a evlilik teklif ediyor.
Son Güncelleme: 14.12.2017 22:58
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