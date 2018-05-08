FOX TV'nin iddialı dizisi için karar verildi!

FOX TV ekranlarında kısa süre önce yayın hayatına başlayan Yasak Elma için nihai karar verildi.

Fox TV'nin yabancı sermayesinin satışı gerçekleşti. Ardından bu durum Türkiye'deki Fox TV'nin akışını etkiledi. Birçok dizi final yaptı, yayından kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde Bir Mucize Olsun dizisi 3 bölümde bitirilmişti.

YASAK ELMA'NIN AKIBETİ MEÇHULDÜ;

Fox TV'nin son bombası Yasak Elma'ydı malumunuz. İzleyici dahil herkesin kısa sürede biter diye düşündüğü Yasak Elma, daha ilk bölümden total reyting sonuçlarında zirveye tırmanmıştı. Bir iki hafta sonra ise aynı akşam yayınlanan, Survivor 2018'i, yine total reyting sonuçlarında geride bırakara, olaya yaratan bir sonuca imza atmıştı. Peki bu reyting sonuçları yeterli oldu mu? Başladığı günden bu yana rölanti de olan Yasak Elma için nihai karar verildi.

FOX TV, Yasak Elma dizisi için 2.sezonu onayladı. Medyapım’ın üstlendiği dizinin birinci sezonu 13 bölüm, ikinci sezonu Ekim 2018'de başlayacak... Yani 2018-2019 sezonunda Yasak Elma izleyicisini yalnız bırakmayacak.

YASAK ELAMA 8.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK;

Halit’in evlenme teklifi karşısında şok olan Yıldız’ın hayalleri gerçek olmak üzeredir. Zeynep ise ablasının aşk evliliği yapmamasına hiç sıcak bakmaz. Yıldız evlilik kararıyla birlikte sadece Ender’le değil Halit’in kızları Lila ve Zehra’yla da uğraşmak zorunda kalacaktır.

Yıldız ve Halit’in evlilik kararı alması, Alihan ve Zeynep için yeni bir sınav demektir. Bütün bu karmaşanın içinde nikah için Zeynep ve Yıldız’ın annesi Asuman İstanbul’a gelir.