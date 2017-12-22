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‘Fi’nin Yeni Sezonu ‘Çi’ Dizisine Sürpriz Transfer

‘Fi’nin Yeni Sezonu ‘Çi’ Dizisine Sürpriz Transfer

22 Aralık 2017 Cuma 18:48
‘Fi’nin Yeni Sezonu ‘Çi’ Dizisine Sürpriz Transfer
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Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan ve başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsür gibi ünlü isimlerin paylaştığı Çi isimli diziye güzel oyuncu Irmak Ünal'ın da katılacağı öğrenildi.

Azra Kohen'in çok satan ‘Fi Çi Pi’ kitap üçlemesinden uyarlanan ve cesur sahneleriyle ilgi uyandıran ‘Fi’nin yeni sezonu Çi' dizisine şu sıralar güzel oyuncu Irmak Ünal’ın katılacağı konuşuluyor. Ünal’ın senaryoyu incelediği ve kısa bir sürede kararını açıklayacağı gelen bilgiler arasında.

IRMAK ÜNAL KİMDİR?

15 Şubat 1977 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası tiyatrocu Cihan Ünal, annesi manken Sabiha Tarhan'dır. BilkentÜniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1998 yılında mezun oldu. Üniversitede okuduğu yıllarda radyoculuğa merak sararak Radyo Bilkent'in kuruluşunda katkısı oldu. Daha sonra Radyo Mydonese'da kendi yapımcılığını üstlendiği programları sundu.

Son Güncelleme: 22.12.2017 19:52
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