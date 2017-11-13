Fenomen Dizi Final mi Yapacak?

'Ver Elini Aşk' dizisi final mi yapıyor?



Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Ver Elini Aşk'ın yayın günü ve saatinin Vatanım Sensin'e bırakmasından sonra final yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu.Yapılan resmi açıklamada, 'Ver Elini Aşk' dizisinin sadece yayın gününün değiştiği duyuruldu. İşte dizinin yeni günü...Kanal D'de yayınlanan Ver Elini Aşk dizisi, 'Vatanım Sensin' yeni sezonuna başlayınca yayın gününü vermek zorunda kaldı.Böylelikle 'Vatanım Sensin' Perşembe günleri yayınlanmaya devam ederken, 'Ver elini Aşk' dizisi ise izleyicide hangi gün yayınlanacak merakını oluşturdu. Kanal D'nin final yapacağı iddia edilen dizinin yeni günü ise belli oldu. Ver Elini Aşk, kısa bir aranın ardından 21 Kasım Salı günü 20.00'de yayınlanmaya başlayacak...