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29 Nisan 2017 Cumartesi 07:37

En Moda Magazine Uluslararası Ödül Töreni Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

En Moda Magazine Uluslararası Ödül Töreni Basın Toplantısı Gerçekleştirildi
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En Moda Magazine Ödül Töreni ülkemizden basın mensuplarının katıldığı, The Arkın Colony Hotel'in ev sahipliğinde yapılan basın toplantısı 28.04.2017 Cuma günü gerçekleştirildi.



Toplantıda; En Moda Ekibi, Nurel Construction Direktörü Redif Nurel, The Arkın Colony Hotel Müdürü Halil Bardak'ın yanı sıra ünlü organizatör Ahmet San'da bulundu.



En Moda Prodüksiyon tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “En Moda Magazine Yılın EN İyileri” Ödül Töreni bu yıl uluslararası boyuta taşındığını, bu bağlamda ambargoları yıkmayı hedefleyen organizasyonda ödül alacak dünyaca ünlü isimlerin bir kısmı tanıtıldı.



Akdeniz’in en kapsamlı ödül töreni olmayı hedefleyen, 5 farklı kıtadan dünyaca ünlü isimlerin yer alacağı En Moda Uluslararası Ödül Töreni, Fashion One ve Number One kanallarından canlı olarak yayınlanıp, ülkemizde de BRT ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.



Nurel Construction ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan En Moda Uluslararası Ödül Töreni’ne dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra kurumsal ödül alacak başarılı iş adamları ve iş kadınları da katılacak.
Gecenin sunuculuğunu En Moda Magazine direktörü Özer AKKELEŞ ve Hadiza ZAKARİ yapacak.



25 Mayıs 2017 Perşembe günü, saat 20.00'de gerçekleştirelecek olan En Moda Magazine Ödül Töreni yoğun bir katılımın olmasını hedeflemekte ve herşeyin mükemmel kılınması için gece gündüz çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini bildirdi.


 
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