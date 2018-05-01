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Ekranların sevilen 5 dizisi final yapıyor

Tam 5 dizi apar topar yayından kaldırıldı...

Ekranların sevilen 5 dizisi final yapıyor

Tam 5 dizi apar topar yayından kaldırıldı...

01 Mayıs 2018 Salı 17:46
Ekranların sevilen 5 dizisi final yapıyor

Doğan Grubu'nun Demirören Grubuna satılmasının ardından Kanal D'de yayınlanan çoğu dizinin final yapacağı iddia ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre Kanal D yapımlarından sadece Arka Sokaklar devam edecek.

Kanal D dizilerinden Mehmed Bir Cihan Fatihi ve Vatanım Sensin dizilerinin ekranlara veda edeceği daha önce belli olmuştu. Haftalardır Çocuklar Duymasın, İnsanlık Suçu ve Siyah Beyaz Aşk dizilerinin de final yapacağı iddia ediliyor. Satışın ardından devam edecek tek dizi ise Arka Sokaklar olacak. Kanal D yeni sezonda Selanik 1920 Destanı ve Kurtlar Vadisi ile yoluna devam edecek.

Kanal D ekranlarında Vatanım Sensin yerine gelecek olan dönem dizisi Selanik 1920 Destanı. Dizinin başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Kevin Costner rol alacak. Nurgül Yeşilçay’ın da dizide yer alması bekleniyor. Ayrıca Hugh Jackman, George Clooney gibi isimlerden de bahsediliyor.

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