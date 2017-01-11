Dizi Bitti mi? Resmen Açıklandı...

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' bitti mi? Resmen açıkladılar...



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için ilk açıklama geldi. Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca, başrolde yer aldıkları 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yayınlanmama sebebini açıkladı.'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın hayranları, ekranlarda diziyi ikinci hafta da izleyemeyince sitem dolu paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine başrol oyuncuları Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca, sosyal medya hesaplarından konu hakkında açıklama yaptı.Dizinin yayınlanmamasıyla ilgili olarak kendilerine yüklenilmemesi gerektiğini belirten Çakır,ifadelerini kullandı.Oktay Kaynarca isemesajını yayımladı.