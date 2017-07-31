Çocuklar Duymasın Fırtınası Sürüyor...

Çocuklar Duymasın reytingde yine zirvede!



Kanal D ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan 'Çocuklar Duymasın' ilk bölümünde hafriyat kamyonu sahnesiyle eleştiri almıştı. Ancak dizi buna rağmen reytingde zirvede yer aldı.Kanal D'de ekranlara geri dönen Çocuklar Duymasın dizisinin ilk bölümünde hafriyat kamyonlarına yapılan güzellemeler tepki çekti. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, dizinin yapımcısı Birol Güven ve yayıncısı Kanal D'ye 'hafriyat kamyonu cinayetlerini hatırlattı. Dizi bu tepkilere rağmen reyting zirvesindeki yerini korudu. Sonuçlar "final yapar" diyenlerin de ağzını kapadı.Çocuklar Duymasın dizisi geçen haftaki bölümünde reyting zirvesinde yer almıştı. Bu haftada sonuç değişmedi.İşte reyting listesi: