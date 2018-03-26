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'Çocuklar Duymasın'da bir bomba daha!

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

'Çocuklar Duymasın'da bir bomba daha!

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

26 Mart 2018 Pazartesi 20:06
'Çocuklar Duymasın'da bir bomba daha!
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Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Meltem ile Haluk Havuç'un ardından bir evlat sahibi daha olacak.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Meltem, müjdeyi verip evlatlık edinebileceklerini söylüyor.

EVLAT EDİNEBİLECEKLER

Havuç'un diziye dönmesinin ardından evlat edinmek isteyen Meltem ile Haluk, muratlarına eriyor. Yeni bölümde Meltem, "Evlat edinmek için uygun bulunmuşuz." diyerek herkese müjdeyi veriyor.

YENİ BÖLÜM 1 NİSAN

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümü 1 Nisan pazar akşamı Kanal D'de yayınlanacak.

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