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13 Temmuz 2017 Perşembe 19:24

Çocuklar Duymasın'a Sürpriz Transfer!

Çocuklar Duymasın'a Sürpriz Transfer!
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ocuklar Duymasın'a sürpriz transfer!
Suzan Kardeş, 'Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. 'Çaycı Hüseyin'in annesi 'Kadriye' karakterine hayat verecek oyuncu, gelininden nefret eden bir karakterle ekranda olacak.


'Çocuklar Duymasın' Kanal D ekranlarında yayın hayatına, 15 yılda üçüncü kez 'yeniden' başlıyor. Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı "Çocuklar Duymasın"ın ilk karesini dizinin yapımcısı Birol Güven paylaşmıştı. Twitter'dan Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un olduğu bir kareyi paylaşan Güven, paylaşımına "Çocuklar Duymasın çok yakında başlıyor" notunu düşmüştü.

ÇOCUKLAR DUYMASIN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlk olarak yayın hayatına TGRT'de başlayan, sonrasında ATV ve Fox TV'de ekrana gelmiş olan yapımcılığını Birol Güven - Mint Yapım'ın yaptığı "Çocuklar Duymasın", Temmuz'da Kanal D'de ekrana gelecek.



AS KARO BOZULMUYOR
Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'dan sonra Gönül karakterine hayat veren Zeyno Gönenç ve Tuna karakterini canlandıran Volkan Severcan'ın dizinin yeni sezonunda olacağı açıklandı.

SUZAN KARDEŞ DE EKİBE DAHİL OLDU
Yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan dizinin kadrosuna Suzan Kardeş dahil oldu. 'Çaycı Hüseyin'in annesi 'Kadriye' karakterine hayat verecek oyuncu, oğlunu çok seven ama gelininden nefret eden bir karakterle ekranda olacak.



"BÜYÜK BİR HEDİYE"
Suzan Kardeş, "Bu rol, büyük bir hediye. Klasikleşmiş bir dizide yer almak beni çok gururlandırdı" dedi.


 
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