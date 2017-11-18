Büyük Şok! Biletleri Kesildi

‘Çocuklar Duymasın’ isimli diziye büyük şok!



Her pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Çocuklar Duymasın’ isimli dizisinin bir süre önce reytinglerinin iyi gitmemesinden dolayı kaldırılacağı iddia edilmişti. Çıkan bu iddialar sonrası dizinin yapımcısı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak dizinin devam edeceğini duyurmuştu.Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’nın yer aldığı 2000’li yıllara damga vuran Çocuklar Duymasın isimli dizi büyük bir şok yaşadı. 19 Kasım 2017 pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan diziyi televizyon kanalı yayın akışına almadı.