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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:32

Büyük Şok! Biletleri Kesildi

Büyük Şok! Biletleri Kesildi

Büyük Şok! Biletleri Kesildi
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‘Çocuklar Duymasın’ isimli diziye büyük şok!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çocuklar Duymasın' isimli dizisinin biteceği iddia edilmişti. Çıkan bu iddialar sonrası dizinin yapımcısı çıkan iddiaları yalanlamıştı. Dizinin akıbeti belli oldu.

Her pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Çocuklar Duymasın’ isimli dizisinin bir süre önce reytinglerinin iyi gitmemesinden dolayı kaldırılacağı iddia edilmişti. Çıkan bu iddialar sonrası dizinin yapımcısı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak dizinin devam edeceğini duyurmuştu.

KANAL D YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARDI
Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’nın yer aldığı 2000’li yıllara damga vuran Çocuklar Duymasın isimli dizi büyük bir şok yaşadı. 19 Kasım 2017 pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan diziyi televizyon kanalı yayın akışına almadı.

 
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