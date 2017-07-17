Bomba Karar! O Oyuncu Yok

Birol Güven: Furkan olmasada Havuç karakteri...



23 Temmuz Pazar akşamı yeniden ekrana gelmeye hazırlanan televizyonun efsane dizilerinden 'Çocuklar Duymasın'ın yeni kadrosunda geçtiğimiz dönem Survivor'da iz bırakan Furkan Kızılay yer almayacak. Genç oyuncu başka işlerde yer almak istediğini açıklayınca gözler Birol Güven'e çevrilmişti.Dizinin yapımcısı Birol Güven, "Havuç bizim karakterimiz, Furkan başka işler yapmak istiyor, onun da bizim de yolumuz açık olsun!" dedi.Yeni sezonda 'Çocuklar Duymasın'da Havuç karakteri diziden çıkartılmayacak. Havuç'a başka bir oyuncu hayat verecek.Seksenler dizisinden Suzan Kardeş'ten sonra usta oyuncu Kemal Kuruçay da Çocuklar Duymasın'da izleyeceğiz.Başlangıç iki kişi ama Birol Güven Seksenler'den transfere açık kapı bırakıyor...Çocuklar Duymasın dizisinin başarılı oyuncusu Havuç karakteri ile bilinen Furkan Kızılay Survivor Ünlüler takımının en başarılı yarışmacılarındandır. 30 Kasım 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Furkan Kızılay oyuncu ve şarkıcıdır. Oynadığı ilk karakter Emre olan Furkan Kızılay çocukluk yıllarından sonra uzun bir süre ekranlarda yer almadı. Çünkü Çocuklar Duymasın adlı dizi ilk olarak 2002 yılında ekrana gelmişken yıllar sonra tekrardan popüler olmaya başlamış ve güncel olarak dizi çekimleri yeniden başlamıştı.2002- 2005 yıllarında Emre karakterini canlandıran Furkan Kızılay 2010- 2013 yıllarında tekrardan aynı dizide aynı oyunculukta yer almıştır. Bu iki dizi arasında da 2007 yılında Emret Komutanım Şah Mat dizisinde oynamıştır. Sinema türünde çektiği bir diğer filmler ise Kolpoçino 3. Devre e Hannas filmleridir.Sanatsal kişiliği daha çocuk yaşlarında içine işleyen Furkan Kızılay lise yıllarında şarkı söylemeye de başladı. Naif ve hoş bir sesinin olduğunu fark eden Furkan Kızılay söz yazmaya da başladı. Ve gençlik yıllarını artık bu şekilde şarkı ve müzik ile geçirmeye başladı. Aşksın Sen adlı ilk albümünü 2009 yılında çıkardır. Ardından Her Şey Senle albümünü de 2010 yılında çıkardır. Bu sırada bu albümler Çocuklar Duymasın dizisinde jenerik müziği olarak kullanıldı. Bu şekilde daha geniş kitlelere hitap etmeyi başardı. 2011 yılında Karamel Kokun, 2014 yılında Ecem ve yine 2014 yılında Vura Vura albümleri ile iyi çıkışlar elde etti.Furkan Kızılay eğlenceli karakteri ve samimi tavırları ile kısa zamanda tüm Survivor izleyici kitlelerinin sevgisini kazanmayı başardı. Şuanda büyük bir kitle Furkan Kızılay’ın Survivor 2017 birincisi olmasını istemekte ve de gönülden Furkan Kızılay’ı desteklemektedir.