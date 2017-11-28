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28 Kasım 2017 Salı 16:58

Bir Dizi Daha Final Yapıyor

Bir Dizi Daha Final Yapıyor
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Peş peşe yayından kalkan dizilere bir yenisi daha eklendi.

Başrolünde Timur Acar'ın rol aldığı 'Nerdesin Birader' dizisi'nden flaş bir karar geldi. Reytinglerde beklentilerin çok altında kalan dizi, erken final yapma kararı aldı.



Nerdesin Birader, geçen hafta ekrana gelen 3. bölümüyle, Total grubu reytinglerde 25. sırada, AB grubunda ise 27. sırada yer alabilmişti. Reytinglerde bir türlü istenilen sonucu alamayan Nerdesin Birader için final kararı alındı. Dizi 29 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 4. bölümüyle erken final yaparak ekrana veda edecek.

Yapımcılığını Filmevi Yapım Erol Demir ve Dilek Yorulmaz'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ulaş Cihan Şimşek'in oturduğu, senaryosunu Sahne 77'nin kaleme aldığı Nerdesin Birader’de Timur Acar'a; Gonca Sarıyıldız, Hakan Bilgin, Ruhi Sarı, Defne Yalnız, Deniz Can Aktaş, Seren Deniz Yalçın, Kemal Uçar, çocuk oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi ve Altan Erkekli gibi başarılı isimler de eşlik ediyordu. Nerdesin Birader’de Timur Acar iki farklı rolde oynuyordu.


 
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