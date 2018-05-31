banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103379
ALTIN
187.801
DOLAR
4.4705
STERLİN
5.9672
EURO
5.2401
Ercan'da yine uyuşturucu
ERCAN'DA YİNE UYUŞTURUCU
22 yaşındaki genç damdan düşerek hayatını kaybetti
22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Tapu harçları % 1
TAPU HARÇLARI % 1
Öğrenci evinde uyuşturucu
ÖĞRENCİ EVİNDE UYUŞTURUCU
banner282

Bir dizi daha final yapıyor

O dizi ekranlara veda ediyor

Bir dizi daha final yapıyor

O dizi ekranlara veda ediyor

31 Mayıs 2018 Perşembe 09:11
Bir dizi daha final yapıyor

Fox TV sevilen dizinin fişini çekti

Ali Eyüboğlu, Sezon finali yaptığı açıklanan diziyle ilgili son gelişmeleri yazdı.

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, FOX'un sezon finali yaptığı ve yeni sezonda ekranda olacağı açıklanan Şevkat Yerimdar dizisinin akıbetini, köşesinde yazdı.

'Şevkat Yerimdar'ı TEFE TÜFE bitirdi

banner277
FOX’ta yayınlanan ‘Şevkat Yerimdar’ izleyicilerinden e-postama ve sosyal medya hesaplarıma gelen ‘dizinin final mi yoksa sezon finali mi’ yapacağı sorularını yayıncı ve yapımcı kuruluşun yetkililerine iletip, aldığım yanıtı yazmıştım.

20 Mart 2018 tarihli Alice’de, dizinin 30 Mart’ta ‘sezon finali’ yapacağını, yeni bölümlerinin ise yazın başlayacağını duyurmuştum.

‘Şevkat Yerimdar’la ilgili FOX’un basına servis ettiği program içeriğinde olduğu gibi, ekrana getirildiğinde de dizinin ‘sezon finali’ yaptığı yazıldı. Aradan geçen iki ayda projenin akıbeti hakkında aldığım bilginin doğru olup olmadığını teyit etmek için yaptığım araştırmanın sonucu şu:

FOX ekranında ‘sezon finali’ yapan ‘Şevkat Yerimdar’, reyting canavarına değil, TEFE TÜFE’ye yenildi.

Nasıl mı?

Öğrendiğim kadarıyla, yapımcıyla kanal arasındaki sözleşme uyarınca Limon Yapım, yeni bölümlere TEFE  TÜFE’nin yıllık ortalama  oranında zam istedi. Kanal yönetimi ise, TV piyasasında değişen koşulları örnek gösterip, Hayri Aslan’a ‘Şevkat Yerimdar’ı mevcut fiyatla devam ettirebileceğini bildirince, ‘final’ bile yapamadan FOX’taki macerası bitti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selami geri mi dönüyor? Bomba iddia!
Selami geri mi dönüyor? Bomba iddia!
Sevilen dizi final yapıyor
Sevilen dizi final yapıyor
Survivor'dan o isim elendi!
Survivor'dan o isim elendi!
İyileşen kolunu kendisi kırdı!
İyileşen kolunu kendisi kırdı!
Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü ismi transfer etti
Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü ismi transfer etti
Diriliş Ertuğrul’a dört yeni oyuncu
Diriliş Ertuğrul’a dört yeni oyuncu
Survivor'da kim elendi? İşte o isim
Survivor'da kim elendi? İşte o isim
FOX TV'nin iddialı dizisi için karar verildi!
FOX TV'nin iddialı dizisi için karar verildi!
Bir dizi daha final yapıyor
Bir dizi daha final yapıyor
Ekranların sevilen 5 dizisi final yapıyor
Ekranların sevilen 5 dizisi final yapıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim