Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112159
ALTIN
163.767
DOLAR
3.7964
STERLİN
5.2458
EURO
4.6593
Kurusıkı Zanlısı Teminat Bağlandı
Kurusıkı Zanlısı Teminat Bağlandı
Tatile Cezaevinde Devam Edecekler
Tatile Cezaevinde Devam Edecekler
2 Ani Ölüm
2 Ani Ölüm
YAĞIŞLI HAVA GELİYOR
Yağışlı Hava Geliyor
banner256

Bir Dizi Daha Final Yapıyor

Bir Dizi Daha Final Yapıyor

15 Ocak 2018 Pazartesi 18:51
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
banner238

TRT'nin iddialı dizisi final yapıyor!

TRT'de ekrana gelen iddialı dizinin bütçe nedeniyle final kararı aldığı açıklandı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, kanalın sevilen dizisi Yalaza'nın final yapacağını söyledi. Dizinin devam etmesi için çok direndiklerini söyleyen Eren, "Çok güzel bir diziydi. İkinci 'Ekmek Teknesi' olur diye başladım. Bütçe nedeniyle final yapmak zorundayız" dedi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen "KYK Geleneksel 3. Tematik Kış Sinema Kampı"nın açılış dersini verdi.

"İkinci 'Ekmek Teknesi' olur"

Eren, Sakarya Taraklı'ya özgü bir anlatım sanatı olan "Yalaza" kültürünün kendine has esprili anlatım tarzına yer veren dizi hakkında bir talepte bulunan öğrenciye cevaben şunları söyledi:

"Dizi bitiyor maalesef, final yapıyor. Onu da üzülerek söyleyeyim. Diziye çok direndik. Çok güzel bir diziydi, ben çok hevesle başladım. İkinci 'Ekmek Teknesi' olur diye başladım, çok da güzel gitti ama bütçe nedeniyle final yapmak zorundayız."

Programa, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve KYK Genel Müdürü Sinan Aksu'nun yanı sıra kurum müdürleri katıldı.

Son Güncelleme: 15.01.2018 19:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevilen Dizi Final Yapıyor
Sevilen Dizi Final Yapıyor
Game of Thrones’un Final Sezonu Öncesi Sıkı Önlemler
Game of Thrones’un Final Sezonu Öncesi Sıkı Önlemler
Necati Şaşmaz Müjdeyi Verdi!
Necati Şaşmaz Müjdeyi Verdi!

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim