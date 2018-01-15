Bir Dizi Daha Final Yapıyor

TRT'nin iddialı dizisi final yapıyor!

TRT'de ekrana gelen iddialı dizinin bütçe nedeniyle final kararı aldığı açıklandı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, kanalın sevilen dizisi Yalaza'nın final yapacağını söyledi. Dizinin devam etmesi için çok direndiklerini söyleyen Eren, "Çok güzel bir diziydi. İkinci 'Ekmek Teknesi' olur diye başladım. Bütçe nedeniyle final yapmak zorundayız" dedi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen "KYK Geleneksel 3. Tematik Kış Sinema Kampı"nın açılış dersini verdi.

"İkinci 'Ekmek Teknesi' olur"

Eren, Sakarya Taraklı'ya özgü bir anlatım sanatı olan "Yalaza" kültürünün kendine has esprili anlatım tarzına yer veren dizi hakkında bir talepte bulunan öğrenciye cevaben şunları söyledi:

"Dizi bitiyor maalesef, final yapıyor. Onu da üzülerek söyleyeyim. Diziye çok direndik. Çok güzel bir diziydi, ben çok hevesle başladım. İkinci 'Ekmek Teknesi' olur diye başladım, çok da güzel gitti ama bütçe nedeniyle final yapmak zorundayız."

Programa, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve KYK Genel Müdürü Sinan Aksu'nun yanı sıra kurum müdürleri katıldı.