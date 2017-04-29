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29 Nisan 2017 Cumartesi 16:26

Bir Dizi Daha Ekrana Veda Ediyor

Bir Dizi Daha Ekrana Veda Ediyor
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Hayat Şarkısı Bitiyor
Kanal D'nin sevilen dizisi Hayat Şarkısı ekranlara veda ediyor. Günü değişince reytingi düşen dizi için kanal kararını verdi



Reytingi düşük diziler bir bir ekrana veda ediyor. Bu dizilere şimdi de Kanal D'nin 'Hayat Şarkısı' dizisi eklendi. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, bugün köşesinden haberi duyurdu.

İşte o yazı:

Kanal D’deki iç dinamikleri, dengeleri bilmiyorum. Nihai kararı kimin verdiği, hangi dengelerin gözetildiğini bilmediğimden, Kanal D bu diziyi niye aldı, bu diziyi niye şu güne koydu diye eleştirip, hariçten gazel çalanlardan olmam.

Ancak kanalın ekrana getirdiği işler, içerikleri ve reytingleri hakkında yorum yapma hakkım baki! Örneğin “Kara Yazı”nın kaderi... Seyirci diziyi sevmeyince kanal yönetimi “Kara Yazı”yı bitirdi.

“Kara Yazı” giderken yalnız gitmedi ama...

“Kara Yazı” dizisi, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Survivor” ve “Anne” gibi reytingi yüksek işler karşısında 5 civarında reyting alan “Hayat Şarkısı”nı önce yerinden etti, sonra da sonunu getirdi! Kanal yönetimi, salı akşamı reyting almayınca “Kara Yazı”yı pazara, “Hayat Şarkısı”nı eski gününe aldı, ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Kanal D, günü değişince reytingi düşen “Hayat Şarkısı”nı bitirme kararı aldı.

Başrollerini Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Ecem Özkaya, Tayanç Ayaydın, Seray Gözler ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı dizinin 54’üncü bölümüne Serkan Keskin, Mine Teper ve Goncagül Sunar “konuk” olarak oynayacak. Dizi, 57’nci bölümde “Final” yapıp, ekrana veda edecek.

 
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