Acun Ilıcalı’dan Turabi kararı!

Survivor Turabi Çamkıran diskalifiye mi oldu? Survivor son bölümde Turabi'nin hareketlerine Acun Ilıcalı'dan sert tepki geldi. Ilıcalı "Turabi'yi başta uyardım, kendi de şahit. Oyunun başında kötü bir söz söyledi tavırlar aynı. Buraya gelip durman anlamsız. Kendi kurallarını uygulamaya başladın. Burası senin çiftliğin değil. Bununla ilgili karar akşam verilecek." dedi.

Acun Ilıcalı’dan Turabi Çamkıran’a ceza! İzleyiciler Survivor Turabi diskalifiye mi oldu? sorusunun cevabını merak etti ancak Acun Ilıcalı ve ekibi Turabi’ye 5 oyuna çıkmama cezası verdi. Peki neler yaşandı? Oyun sırasında Turabi, Hilmi Cem ile Anıl’ın arasına girerek tezahürat etti. Bu sırada Anıl’ı iterek “Ne yapıyorsun?” dedi ve küfretti. Ardından Acun, Turabi’ye tepki göstererek “İki Gönüllü arasına giriyorsun beni itti diyorsun, sempatik görünmeye çalışıyorsun. Oraya giremezsin. Küfredemezsin.” dedi.

Daha sonra benchte Turabi, Anıl’ın yanına gidip “İtip kakıp sonra ağlama” dedi. O sırada Anıl ise Turabi’ye oyuna bakması yönünde uyarıda bulundu. İkili tezahürat ederken sık sık yan yana geldi.

ACUN: BURASI BABANIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL!

Ümit Karan, Anıl’dan sayı kazanınca Mustafa Kemal Anıl’ı iterek yere düşürdü. Turabi de Anıl’ı tutmak yerine kenara çekildi. Hakan o sırada Turabi’ye tepki gösterince Turabi küfretmeye başladı ardından “Acun Turabi seni uyardım devam ediyorsun.” diye bağırdı.

Acun Ilıcalı “Turabi’yi başta uyardım, kendi de şahit. Oyunun başında kötü bir söz söyledi tavırlar aynı. Buraya gelip durman anlamsız. Kendi kurallarını uygulamaya başladın. Burası senin çiftliğin değil. Bununla ilgili karar akşam verilecek. Kimseye burada gider yapamazsın. Survivor’da bu tip hareketlere izin vermeyiz gerekli açıklamayı konseyde yapacağız.” açıklamasında bulundu.

TURABİ’YE ŞOK!

Acun Ilıcalı ada konseyinde kararını açıkladı: Gönüllüler için bir oylama yapılacak ve iki aday çıkacak. Onun öncesinde bu akşam konuşmamız gereken daha önemli bir konu var Turabi’nin davranışları. Bu sezon boyunca defalarca Survivor kurallarının izin vermediği, Survivor yarışmacılarının yapmaması gereken davranışlarda bulundu. Turabi oyunun başında direk olarak Anıl’a kötü bir söz söyledi. Bunun üzerine müdahil oldum. Açıkça böyle konuşamazsın dedim, uyardım.

Bunun üzerinde aynı davranışı daha da geliştirerek Anıl’a konuşmalarına devam ettisonra enterasan bir şekilde çizgi çekerek Gönüllülere yer belirledi. Buraya geçemezsiniz dedi. İş artık şuna döndü Turabi’nin çiftliği. Bütün bunların üzerine de en son gidip Hakan’a kötü bir söz. Baktığımızda hepsi bir günde oldu. Bunu yapan kim daha önce defalarca uyardığımız Turabi. Şimdi maalesef üzülerek söylüyorum tepki vermezseniz daha da büyüyor.

Biz tepki göstermedikçe Turabi bir üstünü yapıyor. Bu devamlı bir yarışmacının öbürlerine konuşması ile süremez. Kendisini de severim. Yapım ekibi olarak toplantı yaptık. Aldığımız karara göre Turabi bundan sonra 5 maçta oynamayacak. Hiçbir ödül oyununda da istemiyoruz. Dokunulmazlık oyununda da istemiyoruz. Benchte oturmasını da istemiyoruz. 5 oyun boyunca oyun alanında olamayacak. Sembol oyunu hariç. Biz Survivor’da şiddet istemiyoruz. Böyle durumda yaptırım yapmak istemiyoruz. Turabi söz sende. Konuşmak istemiyor Turabi. Oyun araçlarını devirme şeklinde hareketler sonra elini yaralayarak porseleni kırma.. Oylama başladığı için konuşmamıştım. Keşke konuşsaydım.