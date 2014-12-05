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Acun Ilıcalı'dan Bir Bomba Daha

Acun ılıcalı yatırımlarına devam ediyor.

Acun Ilıcalı'dan Bir Bomba Daha

Acun ılıcalı yatırımlarına devam ediyor.

05 Aralık 2014 Cuma 21:00
Acun Ilıcalı'dan Bir Bomba Daha
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Acun Ilıcalı'dan Bir Bomba Daha


Acun ılıcalı yatırımlarına devam ediyor. TV8 patronu olduktan sonra başarılı işlere imza atan ve yeni kanalının izleme kitlesini arttıran Acun Ilıcalı'nın yeni hamleleri merak ediliyor.

Acun Ilıcalı bir bomda daha patlattı. Tv patronu olduktan sonra önemli işlere imza atan Acun Ilıcalı TV8 ekranlarında ki başarısına devam ediyor. Ünlü Sunucu, yapımcı ve tv patronu Acun Ilıcalı program ve dizilerden sonra şimdi sinemadaki transferlerle adından söz ettiriyor. Ilıcalı, Russell Crowe'un yönetip başrolünü Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'la paylaştığı "Son Umut"un yayın haklarını satın aldı. Yönetmenliğini Rusell Crowe'un yaptığı başrollerini ise Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'ın oynadığı Son Umut dizisinin yayın haklarını Acun Ilıcalı aldı. Vizyon sonrası tv8'de yayınlanacak olan filmin galasında Ilıcalı'nın sunucularından Hanzade Ofluoğlu, Oscarlı aktörle röportaj yapacak. Crowe, filmin Sydney'deki galasına da katılan Yılmaz Erdoğan ve kadın başrol oyuncusu Olga Kurylenko'yla dün İstanbul 'a geldi. Atatürk Havalimanı’na VIP kapısından giriş yapan Russell Crowe ve Olga Kurylenko, daha sonra Raffles Otel Zorlu Center'a geçti. Eşofmanıyla dikkat çeken Crowe, Türkçe olarak “Merhaba” dedi. 

Son Güncelleme: 05.12.2014 21:01
Anahtar Kelimeler:
Russell Croweun Yönetip Başrolünü Yılmaz Erdoğan Ve Cem Yılmazla Paylaştığı Son Umutun Yayın Haklarını Satın Aldı. Yönetmenliğini Rusell Croweun Yaptığı Başrollerini Ise Yılmaz Erdoğan Ve Cem Yılmazın
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