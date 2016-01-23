Acun Ilıcalı Yeni Kanalı Açıyor!



TV8’in yeni patronu Acun Ilıcalı’nın Yunanistan’da açacağı kanalın ayrıntıları belli oldu. Uzun yıllardır hayata geçirmek istediği yurtdışı kanal projesi için geçtiğimiz aylarda Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüşen Ilıcalı, yeni kanalını ekimde açacağını söyledi.



‘UZAK ARA BİRİNCİ OLACAKMIŞIZ GİBİ HİSSEDİYORUM’



Ilıcalı, yeni kanalını Marketing Türkiye’den Ali Cemal Karabudak’a anlattı: “İki alternatifimiz var. Ya Yunanistan’da kanal alacağız, ya da bir frekans satın alacağız. Yunanistan Başbakanı Sayın Aleksis Çipras’la görüştüm ve o da çok heyecanlandı.



Konuya sıcak baktığını söyledi. Bu konuda ekim ayı hedefimiz. İçerik olarak Tv8 formatında olacak… O ses Türkiye’nin Yunanistan haklarını aldık. Yine Survivor’ı orada gerçekleştirme projemiz var… Sanki Yunanistan’da uzak ara birinci olacakmışız gibi hissediyorum…”



Son Güncelleme: 23.01.2016 22:49