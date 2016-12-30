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30 Aralık 2016 Cuma 16:26

Acun Ilıcalı Üç İsmi Birden Açıkladı!

Acun Ilıcalı Üç İsmi Birden Açıkladı!
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Acun Ilıcalı Üç İsmi Birden Açıkladı!
Survivor 2017'de yarışacak isimler yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı 3 ismi bugün üç isim birden açıklayayarak adeta şov yaptı. Şarkıcı Tarık Mengüç, oyuncu Seda Demir ve DJ Berna Öztürk 2017 Survivor kadrosunda olacak.


TV 8'in fenomen yarışması Survivor 2017'de yarışacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı 3 ismi bugün üç isim birden açıklayayarak adeta şov yaptı.


Şarkıcı Tarık Mengüç, oyuncu Seda Demir ve DJ Berna Öztürk 2017 Survivor kadrosunda olacak. Survivor 2017 ünlüler kadrosunda da daha önce futbolcu Serhat Akın, İlhan Mansız ve oyuncu Furkan Kızılay'ın yer alacağı açıklanmıştı.


 
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