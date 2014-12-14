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Acun Ilıcalı O Programı Aldı

Acun Ilıcalı, çok istediği ve uzun süredir görüşmeler yaptığı

Acun Ilıcalı O Programı Aldı

Acun Ilıcalı, çok istediği ve uzun süredir görüşmeler yaptığı

14 Aralık 2014 Pazar 19:37
Acun Ilıcalı O Programı Aldı
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Acun Ilıcalı 'Bu Tarz Benim'i aldı!
Acun Ilıcalı, çok istediği ve uzun süredir görüşmeler yaptığı 'Bu Tarz Benim' yarışmasını TV8'e transfer etti.




Medyatava'da yer alan habere göre; Show TV ekranlarında yayınlanan, jürisinde Ivana Sert, Nur Yerlitaş, Uğurkan Erez, Kemal Doğulu 'nun yer aldığı ve sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği 'Bu Tarz Benim' TV8 'le anlaştı.
Bu gelişmeyle birlikte, Show TV'nin çok izlenen gündüz kuşağı programı TV8'le kesin olarak anlaşmış oldu. Cezai maddeler de aşılırsa, "Bu Tarz Benim" Ocak ayında yeni kanalında olacak. 

Son Güncelleme: 14.12.2014 19:58
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Acun Ilıcalı Bu Tarz Benimi Aldı!
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