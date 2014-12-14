Acun Ilıcalı O Programı Aldı

Acun Ilıcalı 'Bu Tarz Benim'i aldı!

Acun Ilıcalı, çok istediği ve uzun süredir görüşmeler yaptığı 'Bu Tarz Benim' yarışmasını TV8'e transfer etti.









Medyatava'da yer alan habere göre; Show TV ekranlarında yayınlanan, jürisinde Ivana Sert, Nur Yerlitaş, Uğurkan Erez, Kemal Doğulu 'nun yer aldığı ve sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği 'Bu Tarz Benim' TV8 'le anlaştı.

Bu gelişmeyle birlikte, Show TV'nin çok izlenen gündüz kuşağı programı TV8'le kesin olarak anlaşmış oldu. Cezai maddeler de aşılırsa, "Bu Tarz Benim" Ocak ayında yeni kanalında olacak.