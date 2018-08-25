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8 yeni film vizyona girdi

Vizyonda bu hafta: İlk filmlerinin devamıyla gösterime giren Adalet 2 ve İnanılmaz Aile 2 ile beraberinde hafta sonunda toplam sekiz yeni film sizlerle...

8 yeni film vizyona girdi

Vizyonda bu hafta: İlk filmlerinin devamıyla gösterime giren Adalet 2 ve İnanılmaz Aile 2 ile beraberinde hafta sonunda toplam sekiz yeni film sizlerle...

25 Ağustos 2018 Cumartesi 19:14
8 yeni film vizyona girdi

”Adalet/The Equalizer 2”

“Adalet / The Equalizer”ın devamı olan filmin başrolünü iki Oscar ödüllü başarılı oyuncu Denzel Washington üstleniyor. Adalet / The Equalizer 2’de Robert McCall geçmişin izleriyle boğuşmaktadır. CIA’in gizli operasyon gücündeyken adaleti sağlayabilmenin huzurunu kaybetmiş olan McCall, hala ruhundaki boşlukları doldurmaya çalışmakta ve bir yol aramaktadır.

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İnanılmaz Aile (The Incredibles 2)

Brad Bird’in yazıp yönettiği ve 2004 yılında gösterime giren İnanılmaz Aile filminin devamı İnanılmaz Aile 2, süper güçleri olan ailenin yeni maceralarını anlatıyor.

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Acayip Güzelim (I Feel Prety)

Görünüşte New York’da iyi bir işi, dairesi ve arkadaşlıkları olan Renee tüm bunlara rağmen kurduğu büyük hayallerine ulaşamadığı için mutsuzdur. Film, her şeye sahip olduğu halde kendine olan güvensizliği yüzünden Renee’nin bir kaza sonucu değişen hayatını anlatıyor.

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Edepsiz Kuklalar (The Happytime Murders)

İnsanlar ve kuklaların birlikte yaşadığı bir dünya düşünün. Fakat bu dünyada kuklalar ikinci sınıf muamelesi görüyor.  Melissa McCarthy’nin başrolünü üstlendiği film, kukla cinayetlerini ve bu cinayetleri çözmek için alkolik ve gözden düşmüş bir dedektifin maceralarını anlatıyor.

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Facia Üçlü

Sosyal medyada ün kazanmış Emre Gül, Sefa Kındır ve Mami Eren’in başrolünde oynadığı Facia Üçlü , ”Aynı” adlı Youtube kanalının sinema filmi olarak üç gencin maceralarını anlatıyor.

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İki İyi Çocuk

Mehmet Demir Yılmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği İki İyi Çocuk, yeni atanan baş komiser Serdar ile tüm şehrin sevip saydığı biri olan zihinsel engelli Ercan arasındaki dostluğu anlatıyor.

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Tanrıdan Gelen (Revelator)

Korku türündeki yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen J. Van Auken, oldukça zengin bir ailenin son varisinin gizli ölümünü soruşturan John’un içine girmek zorunda kaldığı hikayeyi anlatıyor.

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Yüz (Twarz)
Malgorzata Szumowsk’nın yönetmenliğini üstlendiği film, Polonya’da yaşanan Jacek’in yaşadığı korkunç kaza sonucu yaşadığı ilginç olayları konu alıyor. Yaşadığı korkunç kaza sonrası yüzü parçalanan Jacek, ilk yüz nakli ameliyatı uygulanan kişi olur. Ancak yeni yüze sahip olan Jacek’in hayatında yüzüyle beraber tüm benliği değişir.

yuzd

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