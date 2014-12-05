2 Programı Yayından Kaldırdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 deki 2 program yayın akışından çıkarıldı







Tv8 ekranlarında Eylül ayında yayına başlayan Para Bende programı yine yayın akışından çıkarıldı. Program geçen haftada da yayınlanmamıştı. Program yine yayın akışından çıkarıldı. Programın yayından kaldırıldığı söyleniyor!







Tv8′in diğer bir programı ise Akademi. Akademi programı bu hafta yine yayın akışından çıkarıldı. Program geçen hafta yine yayınlanmamıştı. Programın bir türlü istenilen reytinglere ulaşamaması yayından kaldırıldığı söylentilerini güçlendiriyor!





