Zengin görünmek için bakın ne yapmış

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, milyon dolarlık cipini borca girerek aldığını söyledi.

Murat Boz'un eski sevgilisi stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, 275 bin TL'lik lüks marka cipini borçla aldığını söyledi.

"CİPİMİ BİLE BORÇLA ALDIM, CEBİMDE 50 TL İLE GEZİYORUM"

Yaz-kış tatil yapan Eliz Sakuçoğlu, "Lüks bir hayat sürüyorsunuz, zengin bir aileden mi geliyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Ailem zengin değil, büyük paralarım yok. Bazen cebimde 50 TL ile dolaşıyorum. Kıyafetlerim hep eski. Cipimi bile borçla aldım. Ona bir isim taktım. Adı: 'Kahraman'."

Sakuçoğlu'nun bu hareketi zengin görünmek için borca girmiş yorumları yaptırdı.