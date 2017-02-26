ZEHRA'DAN UTANIYORUM



“Bir Hülya Avşar Sohbeti”ne Acun Ilıcalı’yı davet eden Avşar, kendisine has rahatlığı ve doğallığıyla Acun Ilıcalı’ya pek çok soru sordu. Ancak karşısındaki bir muhabir ve televizyoncu olunca kendisine gelen sorulardan da kurtulamadı. Acun Ilıcalı’nın ‘Yeniden evlenmeyi düşünüyor musun?’ sorusuna evlenmeyi düşünmediğini söyleyen Avşar, konunun kendisi için şimdilik uzak olduğunu kızı Zehra üzerinden verdiği bir örnekle gösterdi. Hülya Avşar, “Zehra bana sevgilim olup olmadığını sorduğunda utanıyorum” şeklinde bir açıklamada bulundu.