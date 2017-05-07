Zehra'dan Hülya Avşar'a Büyük Şok!



Hülya Avşar'ın kızı Zehra, Londra'daki okulunu bırakmasında sevgilisinin ilgisinin olmadığını açıkladı.Hülya Avşar'ın kızı Zehra hakkında "Londra'daki okulunu sevgilisi için bıraktı" haberleri çıkmıştı. Zehra, "Sevgilimle alakası yok" dedi ve okulu bıraktığını doğruladı.Geçen günlerde Hülya Avşar,"Kızım mimar olacak, Londra'da eğitimini tamamlayacak" demişti.Hülya Avşar'ın bu sözlerinin ardından Zehra Çilingiroğlu'nun erkek arkadaşı yüzünden okulunu bıraktığı iddiaları ortaya çıkmıştı.Zehra ise, "Okulu erkek arkadaşın için mi bıraktın?" sorusuna "Onunla alakası yok" diyerek okulu bıraktığını bir nevi doğruladı.Zehra okulunu bırakınca akıllara babası Kaya Çilingiroğlu'nun tıp fakültesini 4. sınıfta bırakması geldi.