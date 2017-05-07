Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Mayıs 2017 Pazar 18:10

Zehra'dan Hülya Avşar'a Büyük Şok!

Zehra'dan Hülya Avşar'a Büyük Şok!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Zehra'dan Hülya Avşar'a Büyük Şok!
Hülya Avşar'ın kızı Zehra, Londra'daki okulunu bırakmasında sevgilisinin ilgisinin olmadığını açıkladı.Hülya Avşar'ın kızı Zehra hakkında "Londra'daki okulunu sevgilisi için bıraktı" haberleri çıkmıştı. Zehra, "Sevgilimle alakası yok" dedi ve okulu bıraktığını doğruladı.Geçen günlerde Hülya Avşar,"Kızım mimar olacak, Londra'da eğitimini tamamlayacak" demişti.Hülya Avşar'ın bu sözlerinin ardından Zehra Çilingiroğlu'nun erkek arkadaşı yüzünden okulunu bıraktığı iddiaları ortaya çıkmıştı.



Zehra ise, "Okulu erkek arkadaşın için mi bıraktın?" sorusuna "Onunla alakası yok" diyerek okulu bıraktığını bir nevi doğruladı.



BABASI DA TIP FAKÜLTESİNİ BIRAKMIŞTI

Zehra okulunu bırakınca akıllara babası Kaya Çilingiroğlu'nun tıp fakültesini 4. sınıfta bırakması geldi.  
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuba Çıldırdı! Cesur ve Güzel Final mi Yapacak? Tuba Çıldırdı! Cesur ve Güzel Final mi Yapacak?
O Tiple Nasıl Çapkınlık Yapıyor? O Tiple Nasıl Çapkınlık Yapıyor?
Böyle Geldiler Havalimanı Karıştı Böyle Geldiler Havalimanı Karıştı
İzdivaç Programları Ne Olacak? İzdivaç Programları Ne Olacak?
Bardağı Taşıran Son Damla Oldu! Bardağı Taşıran Son Damla Oldu!
Evlilik Programlarına Saat Ayarı Evlilik Programlarına Saat Ayarı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Tuba Çıldırdı! Cesur ve Güzel Final mi Yapacak?

Haberi Oku