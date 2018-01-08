Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116305
ALTIN
158.936
DOLAR
3.7473
STERLİN
5.0808
EURO
4.4860
Elektrik Kesintisi Olacak
Elektrik Kesintisi Olacak
Av Tüfeği İle Dehşet Saçtı
Av Tüfeği İle Dehşet Saçtı
Hamitköy'de Cinayete Teşebbüs
Hamitköy'de Cinayete Teşebbüs
Uyuşturucu Zanlıları 3 Gün Daha Tutuklu Kalacak
Uyuşturucu Zanlıları 3 Gün Daha...
banner256

Yok Artık! 5 Ay Boyunca Herkesi Uyutmuşlar...

Yok Artık! 5 Ay Boyunca Herkesi Uyutmuşlar...

08 Ocak 2018 Pazartesi 21:30
Yok Artık! 5 Ay Boyunca Herkesi Uyutmuşlar...
banner238

Çocuklar Duymasın'ın Dominant Teyze'si Zeyno Gönenç geçtiğimiz günlerde evlendi. Pınar Altuğ, "Biz kızı temmuzda verdik sizin yeni mi haberiniz oldu?" diyerek gazetecilere takıldı.

Oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, Karaköy'deki bir mekan çıkışında görüntülendi.

Altuğ, rol arkadaşı Zeyno Gönenç'in evlenmesi hakkında konuştu.

"BİZ KIZIMIZI TEMMUZ'DA VERDİK"

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki rol arkadaşı Zeyno Gönenç'in Gilles Kanert'la evlenmesi hakkında konuşan Altuğ, "Kızı temmuz ayında verdik, sizin yeni mi haberiniz oldu?" sözleriyle gazetecilere takıldı.

Son Güncelleme: 08.01.2018 22:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selda Bağcan'a Hırsızlık Şoku!
Selda Bağcan'a Hırsızlık Şoku!
Ünlü Yıldızın Son Hali Sevenlerini Üzdü
Ünlü Yıldızın Son Hali Sevenlerini Üzdü
Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 Bin Liralık Hediye
Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 Bin Liralık Hediye

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim