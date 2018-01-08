Yok Artık! 5 Ay Boyunca Herkesi Uyutmuşlar...

Çocuklar Duymasın'ın Dominant Teyze'si Zeyno Gönenç geçtiğimiz günlerde evlendi. Pınar Altuğ, "Biz kızı temmuzda verdik sizin yeni mi haberiniz oldu?" diyerek gazetecilere takıldı.
Oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, Karaköy'deki bir mekan çıkışında görüntülendi.
Altuğ, rol arkadaşı Zeyno Gönenç'in evlenmesi hakkında konuştu.
"BİZ KIZIMIZI TEMMUZ'DA VERDİK"
'Çocuklar Duymasın' dizisindeki rol arkadaşı Zeyno Gönenç'in Gilles Kanert'la evlenmesi hakkında konuşan Altuğ, "Kızı temmuz ayında verdik, sizin yeni mi haberiniz oldu?" sözleriyle gazetecilere takıldı.
Son Güncelleme: 08.01.2018 22:45