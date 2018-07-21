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Yine aldatıldı! Özel fotoğrafları elden ele dolaşıyor...

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin eşi Bodrum'daki bir beachte sarışın bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi.

Yine aldatıldı! Özel fotoğrafları elden ele dolaşıyor...

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin eşi Bodrum'daki bir beachte sarışın bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:36
Yine aldatıldı! Özel fotoğrafları elden ele dolaşıyor...

Kibariye (58) kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın (37) ihaneti ile sarsılmıştı. Kibariye, "Kocama güveniyorum. Şimdilik kofti bir durum yok. Ama yakalarsam affetmem.'' demişti. Ancak Ali Küçükbalçık Bodrum-Yalıkavak'taki Tren Beach'te sarışın bir kadınla sarmaş dolaş görüldü.

Kibariye (58) kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın (37) ihaneti ile sarsılmıştı. Bu krizin üstüne Ali Küçükbalçık'ın borçları yüzünden evlerine haciz de geldi. Her şeyi unutmak için Bodrum'daki yazlığına çekilen Kibariye, "Kocama güveniyorum. Şimdilik kofti bir durum yok. Ama yakalarsam affetmem. Ya da benim yerime paparazziler yakalayıp çeksin" demişti.

''BİLMEM NELER İÇİN YUVAMI YIKMAM''

Kibariye "Aldatıldığıma dair bazı şeyler kulağıma geldi. Ama ben inanmıyorum. Çünkü gözümle görmedim. Yakalasaydım, amenna. Ya da siz bir kadınla çekseydiniz, kabul. Bilmem neler için yuvamı yıkmam. Yalnız ciddi bir ilişki varsa ayrılırım." diye konuşmuştu.

''KOFTİ BİR DURUM YOK''

Maddi sıkıntıları da atlattıklarını belirten Kibariye şunları söylemişti: "Ali'nin kumar oynamasına gelince; hatasız kul olmaz. Bazıları zorla yuvamı yıkmaya çalışıyor. Ama ben mutluyum. Her şeyden önce o, kızımın (Birgül) babası. Önemli olan yanlışlarını tekrarlamaması. Romanca şöyle bir laf vardır; 'Kofti bir durum yok'. Kısacası her şey yolunda."

SARIŞIN KADINLA SARMAŞ DOLAŞ

Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; Kibariye, bir kez daha aldatıldı. Bakalım Kibariye bu iddiaya ne diyecek? Ancak Ali Küçükbalçık 14 Temmuz Cumartesi günü, Bodrum-Yalıkavak'taki Tren Beach'te sarışın bir kadınla sarmaş dolaş objektiflere takıldı. Fotoğrafta Ali Küçükbalçık'ın sarışın kadınla samimiyeti dikkatlerden kaçmadı.

KİBARİYE KOCASINI AFFETTMİŞTİ

Kibariye, ihanet haberlerinin çıktığı ilk zamanlarda "Şu anda kızım ve eşimle evdeyim. Aileme, yuvama sahip çıkıyorum. Kimse mutluluğumuzu bozamaz. Ali'nin bana ihanet ettiğine inanmıyorum. Gözümle görmedim. Umrumda da değil. Aldatmış olsa bile bir iki günlük sevda için boşanmam. Kocamın borçları var mı bilmiyorum. Önemli olan aşkımız, huzurumuz, sağlığımız. Para kazanılır, borçlar ödenir. Bunlar mesele değil" açıklamasını yapmıştı.

KOCASINA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ YAPMIŞTI

Kibariye eşini affetmekle kalmadı. Ona bir de doğum günü partisi yapmıştı. Eşinin 37'nci doğum gününü de evlerinde kutlamıştı. Bu gelişme de Kibariye'nin kocasını boşamaktan vazgeçtiğinin ilanıydı.

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