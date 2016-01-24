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Yıllar Sonra Geri Dönüyorlar

Yıllar Sonra Geri Dönüyorlar

24 Ocak 2016 Pazar 13:22
Yıllar Sonra Geri Dönüyorlar
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Yıllar Sonra Geri Dönüyorlar

"Çocuklar Duymasın"ın ayrılmaz ikilisi Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, yıllar sonra yeni bir projede buluşuyor.
Pınar Altuğ, Karadağlı’nın başrolü üstlendiği “Pamuk Prens” adlı dizinin kadrosunda kendisinin de yer alacağını açıkladı: “Yapımcı da Birol Güven’ken, Tamer’den ayrı olmam düşünülemez.”dedi. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ikilisi yıllarca 'Çocuklar Duymasın' dizisinde birlikte oynadı. 
Son Güncelleme: 24.01.2016 15:25
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