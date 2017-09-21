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21 Eylül 2017 Perşembe 11:46

YILIN SKANDALI!

Bir aşk üç skandal!

YILIN SKANDALI!
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Gülben Ergen ile evli işadamı Tolga H. Duğles'in bir süredir aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırdı. GÜNAYDIN, ikilinin birbirleri için kaleme aldığı iddia edilen notlara ulaştı. Notlarda Gülben Ergen, Duğles'e 'Hikmet'im' diyor. İşadamı ise Ergen'e 'Güneşim' diye hitap ediyor. Yasak aşkla ilgili bir diğer iddia ise; Ergen'in, yasak aşkı ortaya çıkaran 'Magazin D' programında çalışan iki montajcıyı işten attırdığı. Magazin programı yorumcusu Seren Serengil ise, bu iddialar yüzünden Ergen'i sosyal medyada yerden yere vurdu. Ama Serengil, iddialara göre; program yaptığı kanalın yönetimi tarafından uyarılınca, mesajlarını sildi ve programda bu konudan bir daha söz etmedi. Gülben Ergen ise yasak aşk iddialarını yalanladı.  



Seren Serengil'den Gülben Ergen'e Zehir Zemberek Sözler: Aldattığına Dair Belgeler Var

Seren Serengil, "Yazdığın mektupları da inkar mı edeceksin?"

"KENDİ EL YAZINLA YAZDIĞIN MEKTUBU DA MI İNKAR EDECEKSİN?"

Seren Serengil, Gülben Ergen'in Erhan Çelik ile evliyken eşini evli çocuklu iş adamıyla aldattığını aşk mektupları yazdığını Instagram üzerinden yazdı. Serengil, "Kendi el yazını da inkar mı edeceksin?" diyerek Ergen'e zehir zemberek sözler söyledi.

ERHAN ÇELİK DE ALDATILDIĞINI İMA ETMİŞTİ

Erhan Çelik, Gülben Ergen'den boşandığı gün verdiği röportajda "Aldatma var mı?" sorusuna "Gerçeklerin zamanla ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır." diyerek aldatıldığını ima etmişti.

İşte Seren Serengil'in o paylaşımı:


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