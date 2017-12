Yılın Bombasını Patlattı! Savaş Çıkacak...

Acun Ilıcalı'dan yılın bombası! Üçünü birden açıkladı...



Daha önce Survivor 2018’de bir ilk yaşanacağını ve All Starlar ile gönüllülerin karşı karşıya geleceğini açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de All Starlar kadrosunun ilk 3 ismini duyurdu. Ilıcalı, “Survivor2018 ’de bir ilk yaşanacak demiştik, All Starlar yeni Gönüllüler’e karşı... İşte bu yılın All Starlar kadrosuna dahil olan 3 isim; Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın. Hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.Survivor 2018 için hazırlıklara başlayan Acun Medya ekibi yarışmacıları da belirlemeye başladı. Daha önce iki kez Survivor'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşan Turabi üçüncü kez Survivor'a gidiyor.Sosyal medya hesabından güzel haberi sevenleriyle paylaşan Turabi, yayınladığı videonun altına '3. defa Survivor mı? 'İmkânsız...' dedi gururum. 'Riskli...' dedi. Tecrübem, 'Manasız...' dedi. Mantığım, 'Yine de denemeye değer' dedi. Kalbim... 'Seneye görüşürüz' mesajını yazdı.Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamayınca “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik.” açıklamasını yapmıştı.Cumali AkgülTurabi ÇamkıranSema AydemirNagihan KaradereMerve Aydın