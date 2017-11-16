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16 Kasım 2017 Perşembe 18:06

Yılın Bombasını Patlattı! Savaş Çıkacak...

Yılın Bombasını Patlattı! Savaş Çıkacak...
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Acun Ilıcalı'dan yılın bombası! Üçünü birden açıkladı...
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2018'e katılacak üç ismi açıkladı.



Daha önce Survivor 2018’de bir ilk yaşanacağını ve All Starlar ile gönüllülerin karşı karşıya geleceğini açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de All Starlar kadrosunun ilk 3 ismini duyurdu. Ilıcalı, “Survivor2018 ’de bir ilk yaşanacak demiştik, All Starlar yeni Gönüllüler’e karşı... İşte bu yılın All Starlar kadrosuna dahil olan 3 isim; Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın. Hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



TURABİ ÜÇÜNCÜ KEZ SURVİVOR'A GİDİYOR
Survivor 2018 için hazırlıklara başlayan Acun Medya ekibi yarışmacıları da belirlemeye başladı. Daha önce iki kez Survivor'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşan Turabi üçüncü kez Survivor'a gidiyor.

Sosyal medya hesabından güzel haberi sevenleriyle paylaşan Turabi, yayınladığı videonun altına '3. defa Survivor mı? 'İmkânsız...' dedi gururum. 'Riskli...' dedi. Tecrübem, 'Manasız...' dedi. Mantığım, 'Yine de denemeye değer' dedi. Kalbim... 'Seneye görüşürüz' mesajını yazdı.

İLK YARIŞMACI CUMALİ AKGÜL
Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamayınca “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik.” açıklamasını yapmıştı.

SURVİVOR'A GİDECEK BEŞ İSİM ŞÖYLE:
Cumali Akgül

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Nagihan Karadere

Merve Aydın


 
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