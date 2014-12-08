Yılın Aşkı!

Çift dün Cem Yılmaz'ın evinin önünde görüntülendi. Yılmaz yeni sevgilisi Önal'ı cipine kadar uğurladı

Russell Crowe'un ilk defa yönetmenlik yaptığı ve başrolünü oynadığı 'The Water Diviner' (Son Umut) filminin galasında ortaya çıkan ilişki, dün kare kare objektiflere yansıdı.

Galadan birkaç gün önce başlayan Yılmaz ve Önal'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Önal'ın iki gün Yılmaz'ın evinde kaldığı iddia edildi.

Hatta Önal'ın cipi iki gün boyunca Yılmaz'ın evinin önünde park halinde kaldı....

Son Güncelleme: 08.12.2014 10:53